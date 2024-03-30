Fas'ın 52 kentinde Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi

Fas'ın 52 kentinde ramazanın üçüncü cumasında, Gazze ile dayanışma için gösteriler yapıldı.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 52 kentte 100'ün üzerinde protesto düzenlendi.
Tanca, Kazablanka, Tatvan, Agadir ve Şafşavan gibi kentlerde gerçekleştirilen eylemlere binlerce kişi katıldı.
Göstericiler, Filistin halkına koşulsuz desteklerini ifade ettikleri sloganlar attı.
Gazze'deki soykırıma tepki gösteren eylemciler, uluslararası toplumun sessizliğini kınadıklarını ifade etti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › Fas'ın 52 kentinde Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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