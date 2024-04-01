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Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi

Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti. Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Barşid, Ezemmur, Zayu ve Talsint kentlerinde dayanışma amacıyla gösteriler düzenlendi. Göstericiler, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık ve kıtlığın sona erdirilmesi, sivillerin korunması, saldırıların sonlandırılması, yardım girişinin sağlanması ve göç ettirme planlarının engellenmesi taleplerini dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

01.04.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Gazze ile dayanışma amacıyla Barşid, Ezemmur, Zayu ve Talsint kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık ve kıtlığa son verilmesi, sivillerin korunması, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması, Refah Sınır Kapısı'nın açılarak yardım girişinin sağlanması ve Filistinlileri zorla göç ettirme planlarının engellenmesi talep edildi.

Göstericiler, "Filistin direniyor", "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor", "Her yerde özgürler, ne Siyonistler ne Amerikalılar" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Sivil Toplum, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

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