Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi.
Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Gazze ile dayanışma amacıyla Barşid, Ezemmur, Zayu ve Talsint kentlerinde gösteriler düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık ve kıtlığa son verilmesi, sivillerin korunması, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması, Refah Sınır Kapısı'nın açılarak yardım girişinin sağlanması ve Filistinlileri zorla göç ettirme planlarının engellenmesi talep edildi.
Göstericiler, "Filistin direniyor", "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor", "Her yerde özgürler, ne Siyonistler ne Amerikalılar" sloganları attı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
Tokat'ta 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı olurken ilçelerin 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti ve 2'sinde ise CHP kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Sivas il merkezi ve ilçelerinde sonuçlar netleşti. İl merkezinde Büyük Birlik Partisi adayı ipi göğüslerken bazı ilçelerde de Belediye Başkanlıkları el değiştirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP yönetiminden CHP yönetimine geçen ilçelerden biri de İstanbul'un Beykoz Belediyesi oldu. Yeni dönem Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'Bu yolda bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Hazırız, çok çalışacağız' dedi.
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlar, şampiyonluk için play-off etabında mücadele edecek. Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı. İlk karşılaşmalar yarın yapılacak ve seride başarılı olan takımlar finale yükselecek.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
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