Fas'tan İsrail Akademisyenlerine Boykot - Son Dakika
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Fas'tan İsrail Akademisyenlerine Boykot

27.06.2025 16:50
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Fas Sosyoloji Kurumu, Rabat'taki Sosyoloji Forumunda İsrailli katılımcılara karşı çıktı.

Fas Sosyoloji Kurumu, başkent Rabat'ta gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Sosyoloji Forumu'na İsrail üniversitelerinden akademisyenlerin katılmasına karşı çıkarak bu durumun, "Filistin halkının meşru haklarına aykırı" olduğunu belirtti.

Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA) tarafından düzenlenen ve 6–11 Temmuz 2025 tarihlerinde Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek forum, "Antroposen'de Adaleti Bilmek" temasıyla dünyanın dört bir yanından sosyologları bir araya getirecek.

Forumun yerel paydaşı Fas Sosyoloji Kurumu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, İsrailli hiçbir katılımcının forumda yer almasını kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Açıklamada, "İsrail makamlarının Filistin halkına uyguladığı vahşi saldırılar ve yok etme politikaları göz önüne alındığında, bu işgal rejimine mensup herhangi bir kişinin katılımı tarafımızdan hoş karşılanamaz." ifadeleri kullanıldı.

Akademisyenlerden boykot çağrısı

Fas Sosyoloji Kurumu Koordinatörü Abdulfettah Ezzine yaptığı açıklamada, bu tutumun "popülist değil, ahlaki bir ilke"ye dayandığını belirterek "Filistin halkına düşmanlık besleyen kimseyi kabul etmeyeceğimizi baştan ifade ettik." dedi.

Ezzine, İsrail'in akademik temsilcilerinin varlığının, "Fas halkının duygularına ve ülkenin hassasiyetlerine saygısızlık" anlamı taşıyacağını vurguladı.

Koordinatör Ezzine, forumun bilimsel yönünün Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından yürütüldüğünü, Fas tarafının ise sadece ev sahibi konumunda olduğunu hatırlattı.

Ben Gurion Üniversitesi, İsrail Western Galilee College ve Hebrew Üniversitesi gibi kurumlardan araştırmacıların katılımına tepki gösteren çok sayıda Faslı ve yabancı akademisyen, forumu boykot edeceklerini açıkladı.

PACBI: Katılım sürerse genel boykot gündeme gelebilir

İsrail Akademik ve Kültürel Boykot Girişimi (PACBI) de forumda İsrail üniversitelerinden temsilcilerin yer almasını "ahlaki bir ihlal" olarak değerlendirdi.

PACBI'den yapılan açıklamada, "İsrail kurumlarının Arap dünyasındaki varlığı, normalleşmeyi doğallaştırma çabasıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in askeri ve teknolojik stratejilere katkı sunan akademik kurumlarının forumda temsil edilmesinin, "soykırımı destekleyen bir yapı ile tehlikeli işbirliği" anlamına geleceği belirtilen açıklamada, katılımın iptal edilmemesi halinde geniş çaplı bir boykotun gündeme gelebileceği vurgulandı.

Bilimsel etkinlikler, Fas değerleriyle uyum içinde olmalı

Fas Sosyoloji Kurumu, ISA ile yürüttüğü hazırlık sürecinde, ülkenin temel değerlerinin ve halkın duyarlılığının gözetilmesi gerektiğini defalarca vurguladıklarını hatırlattı.

Kurum açıklamasında, "Ev sahibi olduğumuz hiçbir uluslararası etkinlik, Filistin halkının varlık hakkını hedef alamaz." değerlendirmesine yer verildi.

Açılışı 5. Muhammed Ulusal Tiyatrosu'nda yapılacak forumda, Rabat'taki Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde akademik oturumlar, Muhammediye Mühendislik Okulu'nda ise kapanış töreni düzenlenecek.

Forum çerçevesinde ayrıca ilk kez bir Sosyolojik Belgesel Film Festivali de yer alacak.

Forumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde düzenleniyor olması, İsrailli akademisyenlerin katılımı etrafındaki tartışmaları daha da derinleştirirken, Fas'taki birçok üniversite çevresi daha önce de İsrail'le yapılan akademik işbirliklerine karşı toplu kampanyalar yürütmüştü.

Uluslararası Sosyoloji Derneğinden ise henüz konuya dair açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Eğitim, İsrail, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'tan İsrail Akademisyenlerine Boykot - Son Dakika

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