Faslı siyasetçi Benkiran: Gazze halkı zafer kazandı - Son Dakika
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Faslı siyasetçi Benkiran: Gazze halkı zafer kazandı

Faslı siyasetçi Benkiran: Gazze halkı zafer kazandı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı Abdulilah Benkiran, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze halkının Filistin meselesinin durumunu değiştirdiğini ve zafer kazandığını belirtti. Benkiran, Gazze'deki kardeşlerinin direnişinin her gün bir mucize olduğunu ifade etti.

10.06.2024 22:17
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Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Gazze halkının, Filistin meselesinin durumunu değiştirdiğini ve daha ilk günden zafer kazandıklarını belirtti.

Benkiran, YediHilal Derneği tarafından "İnsanlığın Anlam Arayışı ve Müslümanların İmkanı" konusuyla İstanbul'da düzenlenen uluslarüstü İstanbul konuşmalarına katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda genç ve öğrencinin katıldığı programda konuşan Benkiran, "bu zor günlerde insanların Gazze'de yaşananlardan bahsetmeden bir konuşma yapmasının zor olduğunu" söyledi.

Benkiran, "Ya görevimizi gereği gibi yerine getiremeyişimizden utanıp susuyoruz ya da konuşuyor ve 7 Ekim'de kardeşlerimizin, ümmetin içinde hala bir ruh olduğunu ve basit araçlarla kendini savunmaya hazır olduğunu kanıtlamasına teşekkür ediyoruz." dedi.

"Gazze'deki kardeşlerimiz Filistin meselesinin durumunu değiştirdi. Ben onların, ilk günden zafer kazandıklarını düşünüyorum. Onların direndiği her gün bana göre bir mucize." diye konuştu.

YediHilal Derneği Başkanı Samet Paçacı ise uluslarüstü İstanbul konuşmalarına katılan Benkiran'a teşekkür etti.

Paçacı, Derneğin, dünyanın farklı yerlerinden Halid Meşal ( Hamas'ın Yurt Dışı Sorumlusu), Raşid el-Gannuşi ( Tunus'taki Nahda lideri), İsmail Heniyye (Hamas Siyasi Büro Başkanı) ve başka bir çok ismi misafir ettiğini ve bu ülkelerde Müslümanların sorunlarını dinlediklerini dile getirdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da Benkiran'ı İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Filistin, İstanbul, Gazze, Fas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faslı siyasetçi Benkiran: Gazze halkı zafer kazandı - Son Dakika

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