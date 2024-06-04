Faslılar İsrail'e baskı yapmak için gösteri düzenledi - Son Dakika
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Faslılar İsrail'e baskı yapmak için gösteri düzenledi

Faslılar İsrail\'e baskı yapmak için gösteri düzenledi

Faslılar, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durması ve İsrail'e baskı yapılması amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi. Faslı göstericiler, Tel Aviv yönetiminin durdurulması için baskı unsuru olarak İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerine karşı boykot uygulanması çağrısı yaptı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin himaye edilmesini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmek konusunda engellenmesini isteyen göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

04.06.2024 03:31
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Faslılar, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durması ve İsrail'e baskı yapılması amacıyla ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi.

Dar el-Beyda, Tatvan ve Ceradat kentlerinde yürüyen Faslı göstericiler, Tel Aviv yönetiminin durdurulması için baskı unsuru olarak İsrail'i destekleyen ülkelerin ürünlerine karşı boykot uygulanması çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin himaye edilmesini ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmek konusunda engellenmesini isteyen göstericiler, "Filistin'in özgürlüğü için boykot yap", "Dava için boykot", "Halk Filistin'in özgür olmasını istiyor", "Filistin direniyor" ifadelerini içeren sloganlar attı.

Fas, Arap ülkeleri içinde Gazze ve Filistin'e destek gösterilerinin en yoğun yapıldığı ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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