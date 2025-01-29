Fatih Erbakan'dan Yangın Faciası Üzerine Sert Eleştiriler

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kartalkaya'daki Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin bizim talep ettiğimiz noktaya yaklaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Şimdi yapılması gereken bellidir. Facianın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidirler" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, Kartalkaya'da 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u bir kez daha istifaya davet etti. Erbakan, şöyle konuştu:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmesi, çok sayıda vatandaşımızın yaralanması, nice ailelerimizin yıkılmasıyla sonuçlanan yangın faciasından 2 gün sonra, hem Bolu Belediye Başkanı'nı hem de Turizm Bakanı'nı istifaya davet etmiştik. O günkü açıklamamızda, 'Bolu Kartalkaya'da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları talebimizi ise şimdi ifade ediyoruz' ifadelerini kullanmıştık.

Daha yangın devam ederken ortak sorumlulukları bulunan Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı sorumluluğu, suçu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Taraflar sorumluluğu ve suçu birbirine yükleyebilmek için yangının tamamen sönmesini, binanın soğumasını bile bekleyemediler. Yetkililerimiz korkunç ihmaller sonucu meydana gelen her facianın ardından yaptıkları gibi sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade ettiler. Ne var ki milletimiz bugüne kadar meydana gelen faciaların sorumlularının hak ettikleri cezalara çarptırılmadığını bir çok acı tecrübeyle öğrenmiştir. Bu yüzden atılması gereken adım o sıcak saatlerde sorumluluğu bir birine yüklemek için çalışan ortak sorumlular Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı'nın görevlerinden istifa etmeleridir.

Bizim bu çağrıyı yapmamızdan sonra bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortağı sayın Devlet Bahçeli'nin de bizim ilk günlerde yaptığımız çağrıya yakın ifadeler kullandığını görüyoruz. 'Otel sahibinden, İl özel idaresine, Belediyeden ilgili Bakanlığa kadar, vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler' dediğini görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin bizim talep ettiğimiz noktaya yaklaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Şimdi yapılması gereken bellidir. Facianın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunanlar görevlerinden derhal istifa etmeli, etmiyorlarsa istifa ettirilmeli ve yargı önünde hesap vermelidirler."

"Yeni facialara davetiye çıkartılmamalı"

Fatih Erbakan, benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vuruluyarak, "Bugüne kadar yaşanan pek çok olayda gereken adımların atılmaması maalesef Bolu Kartalkaya faciası örneğinde olduğu gibi birçok yürek yakıcı olayların meydana gelmesine yol açmıştır. Bugün de atılması gereken adımlar atılmadığı takdirde, (Allah korusun) yüreklerimizi yakacak yeni facialara davetiye çıkarılmış olacaktır. Bu vesileyle faciada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, yakınlarına ve milletimize ise başsağlığı diliyorum" diye konuştu.