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Yeniden Refah Partisi Üye Sayısında MHP ve İYİ Parti'yi Geçmek Üzere

Yeniden Refah Partisi Üye Sayısında MHP ve İYİ Parti\'yi Geçmek Üzere

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki iftar programında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının MHP ve İYİ Parti'yi geçmek üzere olduğunu belirtti. Erbakan, Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü partisi olarak 31 Mart seçimlerine gireceklerini ve 2028'de iktidara geleceklerini söyledi. Ayrıca, milletin Yeniden Refah Partisi'ne olan ilgisinin arttığını ve üye sayılarının hızla büyüdüğünü ifade etti.

15.03.2024 22:52  Güncelleme: 22:58
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'daki iftar programında konuştu, üye sayısında MHP ile İYİ Parti'yi geçmek üzere olduklarını, 31 Mart'a Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü partisi olarak gireceklerini söyledi. Erbakan, "Önce yerel yönetimlerde, arkasından 2028'de Yeniden Refah'ı, Milli Görüş'ü iktidara taşıyacağız inşallah" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Yenikapı'daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen iftar programına katıldı. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz'ün de yer aldığı programda konuşan Erbakan, yükselişlerinin açık bir şekilde görüldüğünü ve tasdik edildiğini söyledi.

"YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ"

Erbakan, özetle şöyle konuştu:

"Anket firmaları, yorumcular, gazeteciler, siyaset bilimciler hatta rakip siyasi parti mensupları dahi tek bir gerçeğe işaret ediyor, tek bir hususta mutabık kalıyorlar. O da şu. Bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti, Yeniden Refah Partisi olacaktır diyorum. Meydanlar aynı şeyi söylüyor; caddeler, sokaklar aynı şeyi söylüyor. Milletimiz hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor. Bu sefer Yeniden Refah diyor, bu sefer Milli Görüş diyor elhamdülillah. Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberler arka arkasına geliyor. Sahada, Anadolu'da, Türkiye'nin her köşesinde en güçlü esen rüzgar, Yeniden Refah rüzgarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yorumcular, anket firmaları, gazeteciler oyunu artıracak tek partinin Yeniden Refah Partisi olduğu hususunda mutabıklar. Tek bir konuda mutabık kalamıyorlar. Yeniden Refah oylarını artıracak ama iki misline mi çıkaracak, üç misline mi çıkaracak, dört misline mi çıkaracak; bunun tartışmasını yapıyorlar. Biz de diyoruz ki, geçen 14 Mayıs'ta bizi diğerlerinin içerisinde gösteren anket firmaları, bize yüzde 1 bile oy vermeyen anketler, bu seçimde Türkiye geneli oyumuzu yüzde 7-8 gösterdiğine göre bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız.

"ÜYE HIZINA BİZ DAHİ YETİŞEMİYORUZ"

Bu rakamları görürseniz 31 Mart akşamı hiç şaşırmayın. Gerçekten de üye sayılarımız da bu yükselişin ve bu meydanların sesinin, Yeniden Refah rüzgarının resmi olarak ispatıdır. Bugün itibarıyla 474 bin seviyesine geldik. 6 ayda 260 binden 474 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demektir. Bugün yarın Milliyetçi Hareket Partisi'ni de geride bırakacağız, 480 bin üyesi var. Bir hafta 10 gün içerisinde İYİ Parti'yi de geride bırakacağız, onların da 500 bin üyesi var. Seçimlere, 31 Mart'a Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah. Şu anda günde 2 bin 500 üye artışı yaşıyoruz. Üye hızına biz dahi yetişemiyoruz. Günde 2 bin 500 demek, ayda 75 bin demek. Bu tempoyla devam edeceğiz ve seçimlerin ardından birkaç ay içerisinde bir milyon hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından da 2028'de de Yeniden Refah'ı, Milli Görüş'ü iktidara taşıyacağız inşallah.

"MİLLETİMİZ ÇÖZÜMÜ YENİDEN REFAH'TA ARIYOR"

Neden milletimiz akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Neden Yeniden Refah'ın rüzgarı bu kadar güçlü esiyor? Neden üye sayılarımız rekor üstüne rekor kırıyor? Neden Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline geliyor? Üç temel sebep. Birincisi, milletimiz artık rantçı belediyecilikten bıkmış usanmış. Kibirli, millete tepeden bakan, milletle, halkla arasına duvarlar ören, mesafe koyan; rüşvete, suistimale açık, israfla, lüksle, şatafatla belediyenin bütçesini borca ve faize batıran, milletin derdiyle dertlenmek yerine makam aracının markası ve modelini düşünen, milletin derdiyle dertleneceğine makam odasındaki mobilyaları değiştirmekle uğraşan; vatandaşa değil, yandaşa çalışan, 3 liralık işleri 10-12 liraya ihale edip aradaki farkla çevresini ve akrabalarını finanse eden, zengin eden, kibirli, adaletsiz, çifte standartçı, torpilci, adamına göre muamele yapan, alın terinin, emeğinin karşılığını, hakkını vermeyen rantçı belediyecilik döneminden milletimiz bıkmış ve usanmış durumda. Bunun yerine çözümü Yeniden Refah'ta arıyor. Neden? Çünkü Yeniden Refah'ın temsil ettiği Milli Görüş belediyeciliğinin ne manaya geldiğini çok iyi biliyor da onun için.

"2002'DE BİR MİLYON HANE SOSYAL YARDIM ALIRKEN BUGÜN 4,5 MİLYON HANE ALIYOR"

89'da başlayan Milli Görüş belediyeciliği serüveni, 94'te Türkiye'nin üçte ikisinde devam eden o Milli Görüş belediyeciliğini, o ruhu milletimiz Yeniden Refah'la bulabileceğini biliyor. Onun için Yeniden Refah'a koşuyor. Samimi, ahlaklı, dürüst, merhametli, dirayetli, çalışkan, sözünün eri ve adil belediye başkanlarının ancak ve ancak Milli Görüş'le, Yeniden Refah'la iş başına gelebileceğini milletimiz biliyor. Bu nedenle akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Yeniden Refah'ın bu yükselişinin diğer önemli sebebi ekonomik sıkıntılar; açlık, yoksulluk, fakirlik, enflasyon, borç, zam, vergi, vergi artışları bütün bunlardan bunalan millet Yeniden Refah'a koşuyor. Bugün açlık sınırı 20 bin liraya dayandı. Emekli maaşları 10 bin lira ve asgari ücret 17 bin lira. Açlık sınırının altında. Emekli maaşı açılış sınırının yarısı seviyesi. Peki, yoksulluk sınırı ne kadar? 53 bin lira olmuş. Türkiye'de 53 bin liranın üzerinde evine gelir giren kaç hane var? Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. Yüzde 45'i açlık sınırının altında. Bunun ispatı, vatandaşın bankalara borçları. 6 milyar liradan 2,5 trilyon liraya gelmiş 20 senenin içerisinde. 40 misli artmış. 2002'de bir milyon hane sosyal yardım alırken bugün 4,5 milyon hane sosyal yardım almak mecburiyetinde kalıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Üye Sayısında MHP ve İYİ Parti'yi Geçmek Üzere - Son Dakika

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