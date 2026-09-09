Artan yaşlı nüfus için "uzun dönemli bakım sigortası" devreye alınacak - Son Dakika
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Artan yaşlı nüfus için "uzun dönemli bakım sigortası" devreye alınacak

Artan yaşlı nüfus için "uzun dönemli bakım sigortası" devreye alınacak
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Türkiye'de hızla artan yaşlı nüfus ve doğurganlıktaki düşüş sonrası sosyal güvenlik sisteminde yeni dönem için düğmeye basıldı. 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'ye alınan "uzun dönemli bakım sigortası" için altyapı oluşturulacak, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik evde ve kurumsal bakım desteği güçlendirilecek.

Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla artmasıyla birlikte sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönem için hazırlık başladı. 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'na alınan "uzun dönemli bakım sigortası" için altyapı oluşturulacak. Yeni sistemle yaşlılık veya kronik rahatsızlık nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen kişilere verilen bakım desteğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve doğurganlık oranlarındaki düşüş, sosyal güvenlik sistemine ilişkin yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla prim tabanının genişletilmesinden yeni çalışma modellerine kadar çeşitli adımlar atılacak.

YAŞLI NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞTI

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı ise yüzde 9,5'ten yüzde 11,1'e yükseldi. Türkiye'de ayrıca 100 yaş ve üzerinde 8 binden fazla kişi yaşıyor.

UZUN DÖNEMLİ BAKIM SİGORTASI GELİYOR

Yaşlanan nüfus ve doğurganlıktaki düşüş dikkate alınarak "uzun dönemli bakım sigortası" 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'na dahil edildi.

İlgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla sistemin uygulanabilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak.

Yeni model kapsamında yaşlılık veya kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam faaliyetlerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde veya kurumlarda sağlanan bakım desteğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM GÜÇLENDİRİLECEK

Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin süreklilik gösteren bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor. Sistemin uzaktan sağlık hizmetleriyle de bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Böylece hem artan yaşlı bağımlılık oranının oluşturduğu sorunların hem de ailelerin üzerindeki bakım yükünün azaltılması amaçlanıyor.

SAĞLIK HARCAMALARINDA YENİ MODEL

Program kapsamında sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanmadan finansal sürdürülebilirliğin sağlanması için de yeni adımlar atılacak.

Sağlık hizmetlerinin geri ödemelerinde risk analizlerini ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Veri analizi kullanılarak geri ödeme kriterleri incelenecek ve değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak.

Sağlık Market uygulaması da daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek.

"DAHA UZUN SÜRE İSTİHDAMDA KALMA" HEDEFİ

Yeni OVP'de dikkat çeken başlıklardan biri de kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasının teşvik edilmesi oldu.

Hakkaniyet ve aktüeryal dengeyi gözeten yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanırken, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan farklı meslek ve gelir gruplarının sisteme dahil edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilecek.

Mevzuatın yeni nesil ve esnek çalışma modellerine uyarlanması, prim borçlarının takip ve tahsilatının etkinleştirilmesi ve kurumlar arasındaki veri paylaşımının artırılması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Orta vadeli program, Sigorta, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artan yaşlı nüfus için 'uzun dönemli bakım sigortası' devreye alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
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