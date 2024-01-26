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Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Kocaispir, ziyarette OSB yöneticileri ve sanayicilerle bir araya gelerek, organize sanayi bölgelerini destekleyeceklerini söyledi. Ziyaretten memnuniyet duyan Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ni ziyaret etti
26.01.2024 - 16:01,
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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Kocaispir, ziyarette Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Kocaispir, organize sanayi bölgelerini destekleyeceklerinin sözünü verdi.

Sanayici ve iş insanlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Kocaispir, sorunların farkında olduğunu ve bunların çözümü için gayret göstereceğini belirtti.

Kentin kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin önemli olduğunu kaydeden Kocaispir, "OSB'lerle üretimin artması için istihdam projeleri geliştireceğiz. Özellikle iş alanlarında, sanayicilikte bizlerden ne talep edildiyse bir an evvel yerine getirmeye çalışacak, organize sanayi bölgelerini destekleyeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA
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