Fatih\'te 100 Milyonluk Kaçak Saat Operasyonu

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FATİH'te 3 ayrı depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kaçak kol saati yakaladı. Ele geçirilen kol saatleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatlerinin bulunduğu 3 depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan ele geçirilen kol saatleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.