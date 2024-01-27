Fatih\'te Hekimler İsrail\'in Gazze\'deki Soykırımına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

Fatih'te bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, "Refah sınırı açılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Mehmet Sezgin, İsrail'in Filistin'deki sistematik zulüm ve işgalinin devam ettiğini belirterek, "Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor, Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor." dedi.

Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde yaptığına dikkati çeken Sezgin, şöyle devam etti:

"Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'ye açılan tek kapı, Refah Sınır Kapısı. Aynı zalim elin ablukası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit verilmiyor. Buradan haykırıyoruz, Refah kapısı mutlaka açılmalıdır. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri, boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde, boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz."

Sezgin, hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları, zulme karşı durmak adına onurlu yürüyüşte yer almaya da davet etti.

Gruptakiler, daha sonra Ayasofya-i Kebir Camii'ne??????? doğru yürüdü.