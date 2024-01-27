 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih'te Hekimler İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te Hekimler İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

Fatih'te bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplandı. Grup, İsrail'in Filistin'deki zulmünü ve ablukayı protesto etti ve Refah Sınırı'nın açılmasını talep etti. Ayrıca, İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin soykırıma destek verdiği vurgulandı.

Fatih\'te Hekimler İsrail\'in Gazze\'deki Soykırımına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi
27.01.2024 - 16:32,
Abone Ol

Fatih'te bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, "Refah sınırı açılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Mehmet Sezgin, İsrail'in Filistin'deki sistematik zulüm ve işgalinin devam ettiğini belirterek, "Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor, Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor." dedi.

Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde yaptığına dikkati çeken Sezgin, şöyle devam etti:

"Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'ye açılan tek kapı, Refah Sınır Kapısı. Aynı zalim elin ablukası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit verilmiyor. Buradan haykırıyoruz, Refah kapısı mutlaka açılmalıdır. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri, boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde, boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz."

Sezgin, hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları, zulme karşı durmak adına onurlu yürüyüşte yer almaya da davet etti.

Gruptakiler, daha sonra Ayasofya-i Kebir Camii'ne??????? doğru yürüdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Fatih, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Hekimler İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika


16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı

Son Dakika
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz Yarışmasında Gergin Anlar: Ecem Hanım Rakibi Leyla Hanım'ın Üzerine Su Döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih'te Hekimler İsrail'in Gazze'deki Soykırımına Karşı Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement