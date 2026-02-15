Fatih\'te Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

FATİH'te, Türk Kızılay'ı ile Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay'ı ile Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) iş birliğiyle kan bağışı organizasyonu düzenlendi. Fatih'teki dernek genel merkezinde düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda gönüllü, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. 14-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

'KÖTÜ GÜN DOSTU OLARAK HALKIMIZA KAN BAĞIŞ ORGANİZASYONU YAPIYORUZ'

KIYAMDER Dernek Başkanı Mehmet Emin Demir, "Bu 10'uncu kan bağış organizasyonumuz. Senede 2 sefer düzenli olarak Kızılay'a halkımıza kan desteği vermeye çalışıyoruz. Ramazan ayında insanlar kumanyayla birbirlerine yardım etmeye, iftarlarda birbirlerini davet etmeye çalışıyorlar ya da evlerine alışveriş yapıyorlar. Ancak Ramazan ayında sıkıntılardan bir tanesi de; ne ameliyatlar ne de kazalar ne yazık ki durmuyor ve ramazan ayında kan bağışları ciddi oranda düşüp kırmızı seviyelere iniyor. Bu nedenle ramazan arifesinde yapılan kan bağış organizasyonu ramazan içinde doğacak kan açığını gidermek için çok kıymetli. Biz de kötü gün dostu olarak halkımıza kan bağış organizasyonu yapıyoruz. Halkımıza yapılan bir hizmet bu. Ramazan ayında ameliyata kana ihtiyaç duyan tüm halkımızın ihtiyacını gidermek için böyle bir seferberlik başlattık. Ayrıca ilk yaptığımız organizasyonda tek sivil toplum kuruluşu olarak 2 günde bin 204 ünite toplamıştık. Bildiğimiz kadarıyla rekor hala bizde duruyor" şeklinde konuştu.

'GENÇLERİ MUTLAKA KAN VERMEYE BEKLİYORUZ'

Kan bağışçısı Murat Ökke, "Her sene geliyoruz gençler niye duruyor biz çalışıyoruz onlar niye çalışmıyor. Gençleri buraya veya bir başka yere mutlaka kan vermeye bekliyoruz" dedi.

'KIZILAY'IN KAN STOKLARI AZALMIŞ DURUMDA'

Dernek üyelerinden Muhammed Salih Gürses, "Yaklaşık 2018'den beri KIYAMDER olarak Kızılay ile bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ramazan öncesi böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Çünkü ramazan öncesi gerek yaşlıların gerekse yoksulların bazı ihtiyaçları yapılan ibadetler sayesinde sınırlandırılabiliyor. Ancak ameliyatlar, kazalarda hastaların ihtiyaçları son bulmuyor. Bu nedenle kan vermek çok önemli. Tekrardan hatırlatmak istiyorum ramazan öncesi Kızılay'ın kan stokları azalmış durumda" ifadelerini kullandı.