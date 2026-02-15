Fatih'te Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fatih'te Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Fatih\'te Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
15.02.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay ve KIYAMDER iş birliğiyle Fatih'te kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

FATİH'te, Türk Kızılay'ı ile Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay'ı ile Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) iş birliğiyle kan bağışı organizasyonu düzenlendi. Fatih'teki dernek genel merkezinde düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda gönüllü, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. 14-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğe katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

'KÖTÜ GÜN DOSTU OLARAK HALKIMIZA KAN BAĞIŞ ORGANİZASYONU YAPIYORUZ'

KIYAMDER Dernek Başkanı Mehmet Emin Demir, "Bu 10'uncu kan bağış organizasyonumuz. Senede 2 sefer düzenli olarak Kızılay'a halkımıza kan desteği vermeye çalışıyoruz. Ramazan ayında insanlar kumanyayla birbirlerine yardım etmeye, iftarlarda birbirlerini davet etmeye çalışıyorlar ya da evlerine alışveriş yapıyorlar. Ancak Ramazan ayında sıkıntılardan bir tanesi de; ne ameliyatlar ne de kazalar ne yazık ki durmuyor ve ramazan ayında kan bağışları ciddi oranda düşüp kırmızı seviyelere iniyor. Bu nedenle ramazan arifesinde yapılan kan bağış organizasyonu ramazan içinde doğacak kan açığını gidermek için çok kıymetli. Biz de kötü gün dostu olarak halkımıza kan bağış organizasyonu yapıyoruz. Halkımıza yapılan bir hizmet bu. Ramazan ayında ameliyata kana ihtiyaç duyan tüm halkımızın ihtiyacını gidermek için böyle bir seferberlik başlattık. Ayrıca ilk yaptığımız organizasyonda tek sivil toplum kuruluşu olarak 2 günde bin 204 ünite toplamıştık. Bildiğimiz kadarıyla rekor hala bizde duruyor" şeklinde konuştu.

'GENÇLERİ MUTLAKA KAN VERMEYE BEKLİYORUZ'

Kan bağışçısı Murat Ökke, "Her sene geliyoruz gençler niye duruyor biz çalışıyoruz onlar niye çalışmıyor. Gençleri buraya veya bir başka yere mutlaka kan vermeye bekliyoruz" dedi.

'KIZILAY'IN KAN STOKLARI AZALMIŞ DURUMDA'

Dernek üyelerinden Muhammed Salih Gürses, "Yaklaşık 2018'den beri KIYAMDER olarak Kızılay ile bu faaliyetleri yürütüyoruz. Ramazan öncesi böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Çünkü ramazan öncesi gerek yaşlıların gerekse yoksulların bazı ihtiyaçları yapılan ibadetler sayesinde sınırlandırılabiliyor. Ancak ameliyatlar, kazalarda hastaların ihtiyaçları son bulmuyor. Bu nedenle kan vermek çok önemli. Tekrardan hatırlatmak istiyorum ramazan öncesi Kızılay'ın kan stokları azalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
Ekin Mert Daymaz’dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi Vatandaşları borç tuzağına düşürdüler! 25 milyarlık hesap hareketi tespit edildi
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
17:25
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
17:12
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk tahmini
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
16:52
DEM Parti: İmralı heyeti üyeleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı Adası’na gidecektir
DEM Parti: İmralı heyeti üyeleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı Adası'na gidecektir
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:17:16. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.