Fatih'te sağanakta esnaf akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu, anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da etkili olan sağanak, Fatih'te korku dolu anlara neden oldu. Tahtakale'de dükkanlarını sel sularından korumaya çalışan esnaf, güçlü akıntı karşısında büyük tehlike atlattı.

DÜKKANLARINI KURTARMAK İSTERKEN CANLARINDAN OLUYORLARDI

İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, tarihi yarımadanın önemli ticaret merkezlerinden Tahtakale'de de etkili oldu. Fatih ilçesine bağlı semtte yağmur suları sokaklarda birikirken, iş yerlerini korumaya çalışan esnaf kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı. Dükkanlarının önünde biriken suyun içeri girmesini engellemek isteyen esnaf, yağışın giderek şiddetlenmesiyle zor durumda kaldı. Sokakta biriken suların akıntıya dönüşmesi, iş yerlerini korumaya çalışan vatandaşlar için tehlikeli anlara neden oldu.

SEL SULARI BİR ANDA ŞİDDETLENDİ

Tahtakale'de iş yerlerinin önünde biriken yağmur suyunu uzaklaştırmaya çalışan esnaf, suyun dükkan girişlerine ulaşmasını engellemek için yoğun çaba harcadı. Ancak sağanağın etkisini artırmasıyla birlikte sokaktaki suyun akış hızı da yükseldi. Esnaf, bir yandan iş yerlerini korumaya çalışırken diğer yandan akıntıya kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yağmur suyunun önünü kesmek ve dükkan girişlerini korumak için yapılan müdahaleler sırasında yaşananlar, sağanağın oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

AKINTIYA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Olayın en dikkat çeken anı, esnafın iş yerlerinin önünde önlem almaya çalıştığı sırada yaşandı. Şiddetli yağışın oluşturduğu akıntı, suyla mücadele eden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dükkanlarını su baskınından korumaya çalışan esnaf, akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.