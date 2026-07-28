Fatih\'te Su Kesintisi Uygulanacak

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih ilçesinin Aksaray Mahallesi mevkisindeki isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar süresince Fatih ilçesinin Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan Mahalleleri su alamayacak.