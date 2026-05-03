Fatih'te teknelerden hırsızlık kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te teknelerden hırsızlık kamerada

Fatih\'te teknelerden hırsızlık kamerada
03.05.2026 17:57  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baran AKKAYA-Emre KURT-Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te kıyıya demirlenen teknelerden çeşitli eşya çalan şüphelilerin hırsızlıkları teknelerin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Baran AKKAYA-Emre KURT-Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te kıyıya demirlenen teknelerden çeşitli eşya çalan şüphelilerin hırsızlıkları teknelerin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Bir görüntüde, teknenin kamarasında uyuyan personelin sesleri duymasının ardından hırsızı gördüğü ve şüpheliyi konuşarak tekneden çıkardığı anlar yer aldı. Olaya ilişkin konuşan tekne sahibi Erdoğan Kuş, "Biz tek seferlik bir olay olarak düşünmüştük ama 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde tekrardan geldi. Hatta bir gemici arkadaşımız yatarken içeri giriyor onunla konuşmaları oluyor" dedi.

Fatih Cibali Mahallesi'nde sahilde kıyıya demirlenmiş teknelerde 1 hafta içerisinde birçok hırsızlık olayı gerçekleşti. Teknelerin pencerelerini açıp içeriye giren şüpheli, kamaralarda bulunan bilgisayar, güneş gözlükleri, alkollü içecekler ve çeşitli eşyaları çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin tekneden tekneye atlayarak ilerlediği, bu sırada buldukları olta takımını ve diğer malzemeleri çaldığı anlar kaydedildi.

KAMARADA UYUYAN PERSONEL, HIRSIZLA KARŞILAŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan diğer görüntülerde, teknenin kamarasında uyuyan personelin sesleri duymasının ardından hırsızı gördüğü ve şüpheliyi konuşarak tekneden çıkardığı anlar yer aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer bir teknenin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, pencereden teknenin kamarasına giren şüphelinin içeride bulunan eşyaları çaldığı anlar yer aldı.

'1 HAFTA İÇİNDE İKİ KEZ OLDU'

Tekne sahiplerinden Erdoğan Kuş, "1 hafta içinde iki kez oldu. 24 Nisan sabah 08.30 sıralarında gelmişti. O zaman 4-5 tekneye girip 2-3 bilgisayar, televizyon, değerli ne bulduysa aldı. Biz tek seferlik bir olay olarak düşünmüştük ama 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde tekrardan geldi. Hatta bir gemici arkadaşımız yatarken içeri giriyor onunla konuşmaları oluyor. Yenikapı'yı soruyor. Daha sonra diğer teknelere giriyor, bizim bilgisayarımızı ve birkaç değerli eşyamızı alıyor. İçeride mini bar var, oradan da 20-30 şişe değerli alkollerimizi alıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te teknelerden hırsızlık kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti
Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer
Yayını gölgede bırakan kıyafet RTÜK sorusu olay oldu Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim
Amed mi, Erokspor mu 1. Lig’de düğüm çözülüyor Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

18:24
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
18:02
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
17:55
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
17:39
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama
Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
17:18
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
17:08
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
17:05
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
16:55
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor
16:36
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti Diyarbakır Valiliği’nden açıklama
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
15:57
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
15:23
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur
İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 18:40:59. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te teknelerden hırsızlık kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.