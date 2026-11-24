(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesini değerlendirirken, "Biz başından itibaren listenin tamamı açıklanmalıdır diyoruz. Bir günah keçisinin üzerine milyarlarca dolarlık bir vurgun yıkılmamalı. Savcılık ve hakimlik hangi saiklerle hareket etmiştir ev hapsi kararını alırken bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Bir liste var. Haksız kazanç edinenlerin listesi ve o liste hala saklı tutuluyor. Bilinen isimler var ama çoğu saklı. Bu liste açıklanırsa kamuoyu da rahatlamış olur. Aslına bakarsanız hükümet de rahatlamış olur" ifeadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kılıç, sözlerine partisinin 8 yaşına girdiğini belirterek başlayan Kılıç, "Girdiği ilk seçimlerden Türkiye Büyük Millet Meclisine çıkma hakkını kazanarak büyük bir başarıya imza atan Yeniden Refah Partisi katıldığı ilk yerel seçimlerde de Türkiye genelinde yüzde 7 oy, 63 belediye başkanlığı ve binden fazla belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği kazanarak bu sahada da önemli bir başarıya imzasını atmış oldu. Yeniden Refah Partisi, milli görüş ve adil düzen ilkeleri doğrultusunda Türkiye siyasetine nefes kazandırmış yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı ve yeni heyecanlara yelken açılmasını sağlamıştır" dedi.

Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine erişmesinde, deyim yerinde ise başımızın göğe ermesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılını tamamlayıp ikinci yüzyılına geçmesinde çok önemli bir değerimiz olan öğretmenlerimizi sınırsız bir saygıyla, hudutsuz bir sevgiyle, şükranla, minnetle selamlıyorum. Büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ilim ve irfanla yetiştirmenin gayretinde olan milyonu aşkın sayıdaki öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İlim ve irfan yolunda ellerinde sadece kitap ve kalem varken vatan evlatlarını yetiştirme uğruna can feda olan şehit öğretmenlerimizi bu anlamlı günde rahmet, minnet ve fatihalarla bir kere daha yad ediyoruz" diye konuştu.

Kılıç, şehit edilen öğretmenlerin adını sıralayarak, "Terör örgütünün hain saldırılarıyla şehadete ulaşan şehit ve kahraman öğretmenlerimizi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

"MEMLEKETİN TAMAMINI ÇAKALLAR, BORSASINDA, FONUNDA SOYARKEN ASLAN PARÇASININ PEŞİNE DÜŞTÜK"

Fon tartışmalarını İstanbul'daki "kaçak aslan" olayı üzerinden değerlendiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de düne aslan parçası haberleriyle uyandık. Fon gündemini örtbas etmenin adeta şemsiyesi haline geldi. İstanbul'da kaybolan bir aslan parçası. Haberiniz var mı bilmiyorum, bulundu mu? Bulunmadı. Bulunduğuna ilişkin haberler geliyor. Aslan zannediliyor termal kamerada, köpek çıkıyor, yaban domuzu çıkıyor, sokak kedisi çıkıyor ama aslan parçası bir türlü bulunamadı. Memleketin tamamını tilkiler, çakallar, borsasında fonunda, soyarken hepimiz bir aslan parçasının peşine düştük. İyi eğitimli komandolar İstanbul'un ormanlarında aslan parçasını arıyor. Elbette ki aranacak bulunacak toplumu bir korkuya bir kaygıya bir vahşi hayvan sevk ediyorsa gerçekten bir aslan kafesinden kaçtıysa kaybolduysa bir cana zarar vermeden o canı bulup olması gereken yere götürmek lazım eyvallah. Fakat öte yandan milyonlarca insanımızın canı yanıyor fon vurgununda.

"MİLYONLAR PARALARINI ALAMADI"

Milyonlar paralarını alamadı. Yüzde üç, dört ortalama yapılan iadelerin tutarı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerini, hükümet yetkililerini bir kere daha uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Sanki paralar ödenmiş, sanki hesaplar kapatılmış gibi bir hava estiriliyor. Ama fon mağdurlarıyla konuştuğumuz zaman ödemelerin ortalaması yüzde üçler dörtler civarında. Yani milyonlarını, hayatını devlete güvenip fonlarına yatıran insanlara devletin şu ana kadar verdiği bir bardak suyunu akşam yemeğini kurtarabilecek adeta bir sadakadan ibarettir. Fon vurgunu sınırlı ödemelerle kapatılamaz, geçiştirilemez. Fon vurgunu İstanbul'da kafesten kaçan aslan parçasıyla da unutulmaya terk edilemez. Toplumun tamamını bilgilendirdiğimiz gibi hükümet yetkililerini de bu anlamda uyarıyoruz.

"DEVLET PİYASAYA GÜVEN VERMEK ZORUNDA"

Borsaya yönelik güvensizlik, fonlara yönelik güvensizlik. Öte yandan, insanlar bir dönem televizyon ekranlarından altına ve gümüşe yatırım yapmaya teşvik edildi. 7-8 binlerden altın alan insanlar bugün 5 binli rakamlardan bozmak zorunda. 150'lerden 160'lardan gümüş satın alan insanlar bugün 60'lardan 70'lerden bozmak zorunda. Bu insanlar devletin ekonomi yöneticilerinin tasarruf yapın çağrılarına uyarak tasarrufa yönelmiş insanlar. Devlet piyasaya güven vermek zorundadır. Her hafta bu kürsüden esnafımızın dramına, kapanan kepenklere, tasfiye edilen iş yerlerine, konkordato ilanlarına dikkat çekiyordum. Fon vurgunundan sonra bütün bunlar daha da arttı. Fon dolandırıcılığında kirasını kaybeden esnafımız var."

"MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ ÇORBASINI KAYNATABİLİYORSA O VERESİYE DEFTERİ SAYESİNDE"

Esnafının sorunlarına da değinen Kılıç, "Esnaf batarsa kiralar ödenemez hale gelir. Kredi kartları ödenemez hale gelir. Bir de esnaf bakın, bakın zincir marketler mahalle halkına veresiye ekmek bile vermiyor. Bugün açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanımız akşamında çorbasını kaynatabiliyorsa, mahallenin bakkalı, manavı, kasabı Allah onlardan binlerce kez razı olsun .Onların açtığı veresiye defterleri sayesinde bugün milyonlarca insanın evinde akşam mercimek çorbası kaynıyor ya da makarna bulgur haşlanıyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR PAZAR YERLERİNDEN SEBZE, MEYVE TOPLUYOR"

Emeklilerin sorunlarına da değinen Kılıç, "Yeniden Refah Partisi'nin öncelikli önerisi şudur. Asgari ücret mutlaka açlık sınırının üzerine çıkarılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücrete denk kılınmalıdır. Diğer emekli aylıkları da ödediği prime çalıştığı süreye sigortalılık gün sayısına bağlı olarak hakkaniyetli bir şekilde en düşük aylıktan yukarıya doğru silsile içinde yükseltilmelidir. Bunlar yapılmadığı takdirde Türkiye'de gerçekten hane halkının geçinmesi zordur. İnsanlar pazar yerlerinden, akşam sonrası tezgah altlarından sebze meyve artıkları topluyor. Büyük şehirlerde bile, başkent Ankara'da bile kendi gözlerimle gördüğümü ifade ediyorum. Büyük marketlerin kapılarındaki çöp kovalarının içerisinden insanlarımız gıda artıkları toplamaya çalışıyor evine götürmek üzere" dedi.

KILIÇ'TAN TÜİK'E TEPKİ...

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini de eleştiren Kılıç, "Enflasyon rakamları açıklanacak. Tabii açıklanacak olan enflasyon rakamları asgari ücret üzerinde de tesirli olacak. Yılbaşında belirlenecek asgari ücret üzerinde. Açıklanacak enflasyon rakamları kira artış oranları üzerinde de tesirli olacak. Ve yine açıklanacak olan bu enflasyon rakamları işçinin, memurun, emeklinin alacağı maaş artışlarının hesaplanmasının da bir numaralı parametresi olacak. İktidarın hep yaptığı nedir? Ekim, kasım, aralık aylarında ne hikmetse enflasyon düşüşe geçiyor. Ocak, Şubat, Mart aylarında Ekim, Kasım, Aralık'tan kaynaklanan enflasyon farkları aylık enflasyon artışlarının üzerine ekleniyor. Bu hak gaspıdır. Kul hakkına girmektir. TÜİK yetkililerine sesleniyorum. Lütfen bunu yapmayın" diye konuştu.

"GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL, LİSTENİN TAMAMI AÇIKLANMALIDIR"

Kılıç, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine ilişkin bir soruya Kılıç, şöyle yanıt verdi:

"Benim için de bir son dakika gelişmesi. Biz başından itibaren listenin tamamı açıklanmalıdır diyoruz. Bir günah keçisinin üzerine milyarlarca dolarlık bir vurgun yıkılmamalı. O listede kimler varsa kazancına göre, haksız kazancına göre sıralı tam liste açıklanmalıdır diyoruz. Bir eski bakan ve milletvekili önce görevlerinden istifa etti, sonra ifadeye çağrıldı, sonra gözaltına alındı, tekrar ifadesi alındı, tutuklandı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Hakkında verilen karar doğrudur, yanlıştır demiyorum. Bir isme de takılı kalmıyorum. Başından itibaren bu konunun sadece bir eski bakan üzerinden tartışılmasına da itiraz ettiğimi sizler zaten biliyorsunuz. Bir eski bakan üzerinden bu konu tartışılmamalıdır.

Listenin tamamı üzerinden konuşulmalıdır. Söylediğimiz budur. Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili gelişme çok yeni, çok sıcak. Savcılık ve hakimlik hangi saiklerle hareket etmiştir ev hapsi kararını alırken bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bir liste var. Haksız kazanç edinenlerin listesi ve o liste hala saklı tutuluyor. Bilinen isimler var ama çoğu saklı. Bu liste açıklanırsa kamuoyu da rahatlamış olur. Aslına bakarsanız hükümet de rahatlamış olur. Bütün yapılan açıklamalar da daha inandırıcı hale gelmiş olur. Çünkü kaçırılan para 800 milyar lira, gönüllü iade hesaplarına gönderilen para 40 milyar lira civarında. Yani daha 20'de biri geri alınabilmiş bu paranın. Vatandaşlar para bekliyor. Vatandaşlar mağdur, geçinemeyen var. Allah korusun intiharın eşiğine gelen insanlarımız var. Ya bu kul hakkı değil mi? Adalet herkese lazım. Biz bu meselenin yönetiminde hem adaleti hem hakkaniyeti gerçekten çok önemsiyoruz."

"EKONOMİDE YAŞANANLARDAN MHP'DE AYNI DÜZEYDE SORUMLUDUR"

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Orta sınıfın erimesi demek, orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir" sözlerinin sorulması üzerine Kılıç, şöyle konuştu:

"Çok doğru Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına katılmamak, altına imza atmamak mümkün değil. Az önce ben de ekonomideki duruma dikkat çektim. Mutfakta tencerenin altı yanıyor ama içinde ne kaynıyor, bakan var mı dedik. Gıda enflasyonundan söz ettik, açlık sınırının altındaki milyonlardan söz ettik. Hatalı enflasyon hesaplamalarıyla kul hakkına girmeyin dedik. Ekonomide işler kötü, fon vurgunu kötü olan ekonomiyi daha da kötü hale getirdi. Açlığı, yoksulluğu daha da hissedilir hale getirdi. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına katılıyoruz. Ama Sayın Bahçeli'yi de Cumhur İttifakı ortağı olması nedeniyle AK Parti kadar sorumlu görüyoruz. Bütün bu ekonomide yaşananlardan MHP de aynı düzeyde sorumludur diye düşünüyoruz. Umarım Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı bu uyarıları dikkate alır."

"HGS skandalında bakan çocuklarının adı geçiyor, sizin de bir çağrınız oldu iadeler konusunda neler söylemek istersiniz" sorusuna Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, konuya ilişkin Meclis'ten çıkan kanunun sorunlu olduğunu belirterek, "Madem ki haciz ve icraları durdurdunuz, düne kadar bu borcu ödemek için saatini satan var, arabasını satan var, arsasını satan var, nakit birikimlerini bozduran var. O zaman bu insanların yapmış oldukları ödemelerin de kendilerine iade edilmesi lazımdır. Haksız kazanç kapsamında. Bununla ilgili ne olabilir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gişelerin sahibi olan inşaat firmalarıyla oturup anlaşabilir. Vatandaş lehine bir ara buluculuk yapabilir. HGS krizi de fon krizi kadar rakamsal büyük olmayan ama mağdur kitlesi fonzedelerden daha fazla olan bir kriz durumundadır. Acilen çözüme kavuşmalıdır" dedi.