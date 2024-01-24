Fatma Girik\'in vefatının 2. yılında anma etkinliği düzenlendi

? Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in vefatının 2. yılında Şişli'de anma etkinliği düzenlendi.

Oyuncu Umut Kurt'un sunumuyla Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yönetmen Ümit Efekan, oyuncu Necmettin Çobanoğlu, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemile Tan ve sinema yazarı Vadullah Taş'ın yanı sıra sevenleri katıldı.

Etkinlik, usta oyuncunun rol aldığı filmlerden kesitlerin sunulduğu video gösterimi ve Fatma Girik belgeseli ile başladı.

Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Keskin, "Sevgili Fatma Girik, zarif kişiliği ve bizlere bıraktığı miras ile eşi bulunmaz bir değer. Pek çoğumuz onu filmlerinden tanıyor ve seviyorduk. Benim kendisini yakından tanımam siyaset vesilesiyle oldu. Beyaz perdeden tanıyıp büyük hayranlık duyduğum bir sanatçıyla başka bir platformda kol kola, yan yana olmak benim için farklı bir deneyimdi. Onun toplumcu, halkçı ve adaleti sağlayan felsefesi önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Keskin, siyasette kadın olmanın zor bir mücadele olduğuna dikkati çekerek, "Sevgili Fatma, bunun en güzel örneğidir. Bugün de onun her alandaki mücadelesi bizlere ilham vermeye devam ediyor. Biz de Fatma Girik adını Şişli'de yaşatmak istediğimiz için açtığımız kız öğrenci yurduna onun adını verdik." diye konuştu.

Bugün vefat yıl dönümü olan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı da yad eden Keskin, Fatma Girik'in toplumcu belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini vurguladı.

"Filmleriyle yaşayacak"

Yönetmen Ümit Efekan, usta oyuncuyla 10 yaşında tanıştığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Cankurtaran'da ağabeyim, Fatma Girik ile bir filmde oynuyordu. 10 yaşımdan beridir onunla sinema serüvenine şahitlik ettim. Bir ömrümü Fatma Girik ile o kadar güzel geçirdim ki yönetmenliğe başladığımda kendisiyle bir film çekmemi ve bunun toplumda yer alacak bir film olması ricasında bulundu. Bu şekilde onunla 'Bu Devrin Kadını' filmini çektik. Film sinemalara girdikten 2 gün sonra kaldırıldı. Filmimizin başına gelen olaydan sonra endişe içine girmiştik. Kısa süre sonra Fatma Girik'i Ankara'dan çağırdılar. 'Acaba bu film başıma bela mı oldu?' diye sordu bana. Gidince öğrendi ki belediye başkanlığı teklif etmek için çağırmışlar Ankara'dan. Fatma Girik'i kaybetmek, ülkem adına büyük bir değeri kaybetmektir. Filmleriyle yaşayacak."

Oyuncu Selma Sonat, Ali Tutal, Zafer Algöz, Meltem Cumbul ve Tuba Büyüküstün de etkinliğe görüntülü mesajla katılarak Girik'i andı.

Etkinlik, usta oyuncunun başrol oynadığı "Kaçak" filminin gösterimiyle son buldu.

Yeşilçam'a 14 yaşında adım atan oyuncu Fatma Girik, 180'in üzerinde film ve çok sayıda dizide rol aldı.