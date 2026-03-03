Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi

03.03.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen için yapılan törende duygusal anlar yaşandı.

Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çelik'in okuldaki mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı ile eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B'nin (17) bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in (44) Türk bayrağına sarılı cenazesi okula getirildi.

Dev Türk bayrağı asılan okulun bahçesinde yapılan törende, öğrencileri, mesai arkadaşları, meslektaşları ve eğitim sendikasının temsilcileri Çelik için dua etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında, meslektaşlarının cenaze törenine iştirak ettikleri bu hüzünlü günde sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayarak, "Topluma, insanlığa faydalı olmak, ilimle ona ışık olmak için hayatını, ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Kanuni tedbirlerin alındığını dile getiren Yılmaz, "Bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması, toplumumuzdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, meslektaşı Fatma Nur Çelik'i rahmetle yad ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Sevgili Peygamberimiz, insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağını ancak üç şey hariç kapanmayacağını buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de talebelerine ilim öğreten insan olarak zikredilir. Fatma Nur Çelik hocamızın amel defterinin kapanmayacağını bilerek, onu hayırla, dualarımızla yad ederek gönlümüzdeki hüznümüzle ahirete uğurlamanın hüznünü birlikte yaşamış oluyoruz. Öğretmenimize Rabb'imizden rahmet diliyorum, kıymetli ailelerine ve yakınlarına, meslektaşlarımıza taziyelerimizi iletiyoruz. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

"Öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi"

Çelik'in mesai arkadaşı motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Harun Demirel de gazetecilere, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak,"Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik." diye konuştu.

Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Emine İlbeyli ise bir meslektaşını kaybetmenin verdiği üzüntüyü yaşadığını ifade ederek, Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

Üsküdar'daki bir lisenin müdürü İlhan Küçükünal, Çelik'i birebir tanımadığını ancak bir anneyi, bir eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmamak için geldiklerini belirtti.

Çelik'in öğrencileri Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, öğretmenlerinin herkesle çok iyi anlaştığını, elinden geldiği kadar herkesi dersten geçirmek için çabaladığını ve onu çok sevdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Kübra Bayraktar, olayın kendi sınıfında olduğunu, saldırgan öğrencinin bir anda içeri girip bıçağını çıkardığını anlatarak, yaşadıkları şoku atlatamadıklarını ifade etti.

Mezun öğrencilerden Semih Eren, çok üzgün olduğunu belirterek, öğretmeninin tüm öğrencilere yardım etmeye çalışan iyi ve yardımsever biri olduğunu kaydetti.

Törene katılan bazı öğretmen ve öğrencilerin yakalarına Çelik'in fotoğrafını taktıkları görüldü. Çelik için bazı öğretmen arkadaşları da Kur'an-ı Kerim okudu.

Tören alanındaki öğretmenler, "Şiddete Dur De!" sloganıyla olaya tepkilerini gösterdi.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaptığı tezkiye konuşmasının ardından helallik istediği ve dua ettiği Çelik'in cenaze namazını kıldırdı.

Çelik'in cenazesi, teşrik tekbirleri, dua ve alkışlarla yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği Konya'ya uğurlandı.

Kaynak: AA

Çekmeköy, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor
Böylesi 40 yılda bir görülür Göztepe’de korkutan istatistik Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
İsrail’in vurduğu şehirler bu hale geldi İsrail'in vurduğu şehirler bu hale geldi
Uzmanlar anlattı Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’yi nasıl etkiler Uzmanlar anlattı! Enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'yi nasıl etkiler?
İran’da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
İspanya bu iddiaları konuşuyor Ademola Lookman’a taciz suçlaması İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 14:58:03. #7.12#
SON DAKİKA: Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.