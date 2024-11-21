Fatma Sude Uran\'ın Kalbi İkinci Şans İçin Nakledildi

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KALBİ, 2 ÇOCUK BABASINA NAKLEDİLDİ

Burdur'da alkollü direksiyon başına geçen arkadaşının kullandığı aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın bağışlanan kalbi, özel ekip tarafından alınarak helikopterle Antalya'ya getirildi. Kalp, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yaklaşık 3,5 saat süren başarılı operasyonla 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım'a (32) nakledildi. Nakil beklediği ve bir süre önce Gaziantep'ten Antalya'ya yerleştiği öğrenilen Yıldırım'ın ameliyattan çıktığı ve yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu belirtildi.

İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,