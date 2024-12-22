Fazıl Say'dan Geleneksel Yıl Sonu Konseri - Son Dakika
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Fazıl Say'dan Geleneksel Yıl Sonu Konseri

Fazıl Say\'dan Geleneksel Yıl Sonu Konseri

Fazıl Say, Volkswagen Arena'da solo resital ve yeni bestelerle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

22.12.2024 00:46
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Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Volkswagen Arena'da gerçekleşen "Geleneksel Yıl Sonu Konseri"nde sahne aldı.

Başarılı sanatçı, konserde yaptığı açıklamada, bu yıl Geleneksel Yıl Sonu Konserleri'nin onuncusunun düzenlendiğini belirterek, "Bugün sizlere solo bir resital sunmak istiyorum. Bu, çok uzun bir zamandan sonra ilk defa yapacağım bir çalışma olacak. Konserde tamamı kendi bestelerimden oluşan eserlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu bestelerden bir kısmı eski, bir kısmı ise yeni olacak. Sizlere piyanoyla baş başa olacağınız bir repertuvar hazırladım. Bazı eserlerim, dünya ve Türkiye prömiyerini bu konserde yapacak. İlk defa burada çalacağım eserleri sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum." dedi.

Konserde usta virtüözün Samed Behrengi'nin aynı adlı eserinden esinlenerek çocuklar için bestelediği "Küçük Kara Balık" ve sözleri Muhyiddin Abdal'a ait "İnsan İnsan" eserinin vokalsiz piyano versiyonu "İnsan İnsan Piyano Çeşitlemeleri"nin dünya prömiyeri, "Kehanetler Tapınağı Klaros" eserinin ise Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.

Sanatçı konserde ayrıca "Yeni Hayat Sonatı", "Nazım", "Ses", "Kumru Baladı", "Babam Ahmet Say", " İstanbul'da Bir Kış Sabahı", "Kaz Dağları Baladı", "Kara Toprak", "Summertime", "Alla Turca Jazz" ve "Paganini Jazz" eserleri sanatseverlerle buluştu.

Yoğun bir katılımın olduğu konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Fazıl Say hakkında

Öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Düsseldorf Schumann Akademisinde tamamlayan Say, ünlü piyanist David Levine ile çalıştı.

Sanatçı, 1994'te New York'ta Genç Konser Sanatçıları Yarışması'nda dünya birincisi oldu ve Orpheus Oda Orkestrası ile New York Carnagie Hall başta olmak üzere dünyanın önemli sahnelerinde, farklı ülke ve şehirlerde büyük orkestralar ve şeflerle çalıştı.

Bach'dan Stravinski'ye, Mozart'dan Ravel'e, Beethoven'den Chopin ve Mussorgski'ye kadar pek çok farklı bestecinin eserlerini kaydettiği kayıtlarla 30'dan fazla ödül alan sanatçı, yorumcu ve besteci olarak dört kez "ECHO Ödülü"nün sahibi oldu.

Son yıllarda yorumcu kimliğinin yanı sıra besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Say, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Fazıl Say "İstanbul Senfonisi", "Mezopotamya Senfonisi", "Universe Senfonisi", "İpek Yolu", "Anadolu'nun Sessizliği", "Nirvana Yanıyor", "Overture 1914", "Four Preludes" ve "Kapalı Çarşı" adlı orkestra eserlerine imza attı.

Usta virtüözün edebiyat ve müziği bütünleştirerek kurguladığı Türkçe eserler arasında "Nazım Oratoryosu", "Metin Altıok Ağıtı", "Sait Faik" ve "Hermias" eserleri yer alıyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fazıl Say'dan Geleneksel Yıl Sonu Konseri - Son Dakika

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