Fehmi Işıklar'ın Eşine Tabancalı Saldırı - Son Dakika
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Fehmi Işıklar'ın Eşine Tabancalı Saldırı

Fehmi Işıklar\'ın Eşine Tabancalı Saldırı

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu tarafından vurularak öldürüldü.

21.04.2025 13:04
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İZMİR'in Foça ilçesinde oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabancayla vurulan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar'ın (54) cenazesi, kızı Dijle Işıklar ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Işıklar'ın cenazesinin yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, evde annesi Gülay Işıklar'a tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Işıklar'ın olay öncesi alkollü araç kullanırken eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kaza yaptığı daha sonra eve geldiği belirlendi. Işıklar'ın ifadesinde evde annesiyle aralarında tartışma çıktığı, masanın üzerindeki tabancayı almak isterken yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığı, çıkan kurşunun annesine isabet ettiğini söylediği belirtildi.

Can Işıklar, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Işıklar, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Gülay Işıklar'ın cenazesi, kızı Dijle Işıklar ve yakınları tarafından bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Bu sırada Işıklar'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Gülay Işıklar'ın cenazesinin yarın Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde de bulunmuştu.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Gülay, İzmir, Foça, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fehmi Işıklar'ın Eşine Tabancalı Saldırı - Son Dakika

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