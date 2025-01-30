Fener Rum Patriği Bartholomeos AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Fener Rum Patriği Bartholomeos AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

30.01.2025 10:48
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Patrik Bartholomeos, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bartholomeos, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar Arasında", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın İzinde" isimli fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları AA muhabirine değerlendiren Bartholomeos, Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplananların, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunduğu "Kutlamalar" fotoğrafına ilişkin, "Fotoğraf olarak çok romantik, gece, bol bol ışık ve halkın coşkusunu, sevincini gösteren bir fotoğraf. Nihayet Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu ve bu duygularını, hislerini, gece de olsa sokaklara dökülerek ifade ediyorlar." dedi.

Bartholomeos, dik kuyruklu ötleğen kuşuna da ev sahipliği yapan Göksu Deltası'ndaki "Otlar arasında" fotoğrafı için de "Doğanın biz insanlar zarar vermediğimiz takdirde ne kadar güzel olduğunu, Yaratıcı'nın bize bahşettiği doğanın ne kadar güzel ve çekici olduğunu gösteren bir fotoğraf. Aynı zamanda masumiyet sembolü." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuğun Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi edildiği "Masumiyet" fotoğrafını tercih eden Bartholomeos, "Masumiyet ve savaşın barbarlığı... Çocuk hayatına yeni başlıyor, hayatının baharında insanlığın kötülüğünü tadıyor. Savaşın barbarlığını tadıyor. İnşallah çocuklar için bu savaş son olsun." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güzel şehrinin İstanbul olduğunu düşündüğünü ve bu güzellikler Ay ile bütünleştiği için "Günlük Hayat" kategorisinde "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçtiğini belirten Bartholomeos, "Spor" kategorisinde de "engelli fakat azimli" olduğu için "Ampute'nin Arda Güler'i" olarak adlandırılan Kerem Demez'in yer aldığı "Arda'nın İzinde" fotoğrafını seçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fener Rum Patriği Bartholomeos AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

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