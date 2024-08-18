Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında - Son Dakika
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Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı. Ali Koç, yaşanan olayda suç duyurusunda bulundu.

18.08.2024 10:46
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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

MAÇA DAMGA VURAN OLAY

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu.

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran zanlıya gözaltı

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Koç\'a sahada saldıran zanlı gözaltında
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Koç'a sahada saldıran zanlı gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • İsmail Akyürek: Ne oldu adam mı öldürdü bu ülkede insan öldüreni serbest bırakıyorlar itmeyle bir şey olmaz büyütmeyin 64 97 Yanıtla
  • köksal şen: Bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak sahada bu tür davranışları onaylamıyorum.Değerli başkan Ali Koç a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum 89 47 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Hayırdır Ali koç kamu personelimi adamı birde tutuklarlar şimdi 36 65 Yanıtla
  • ferhat eser: Ne yaparsanız yapın türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE gerisi sadece taklittir 37 48 Yanıtla
  • Tuna güler: Ali Koçun elinden kurtarmak için bence içeride tutsunlar 45 33 Yanıtla
  • Murat Çoker: Noldu yaaa stad boş olmayinca bole olur işte mac oynanrken sahada ne isin var bolee adam haklı dagalın 43 33 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiye Futbol federasyonu bu işin peşini bırakmamalı bakalım göztepe stadı kaç maç kapanacak 38 25 Yanıtla
  • Ramazan D.: Ne oldu orada olmaması gereken birini itekleri diye hapse mi girecek 18 23 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Bir başkana bu yapılmaz yapılanları şiddetle kınıyoruz 29 8 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Olması gereken buydu. Umarım sadece belirli bir kesime değil tüm kesim için saldıranlar gözaltına alınıp cezalandırılmalı 26 5 Yanıtla
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