Fenerbahçe - Olympiakos maçı için metro seferleri uzatıldı

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Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Perşembe akşamı, Avrupa Konferans ligi çeyrek final rövanşını Olympiakos oynayacak olan Fenerbahçe'de son hazırlıklar devam ederken Metro İstanbul bazı metro seferlerinin gece 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, Perşembe akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için bazı seferlerin uzatıldığını belirtti. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maç için gece saat 01.00 kadar çalışacak olan hatlar şunlar:

M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı- Bağcılar, M2 Yenikapı- Hacıosman, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar- Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Yıldız- Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller.