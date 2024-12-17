Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var - Son Dakika
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Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris'te yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi devam eden Tayfur'un ameliyata alındığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Ayrıca Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

17.12.2024 17:17
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Geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon şikayet ile hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'un ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen sanatçının özel bir hastanede tedavisi sürüyor. Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

KÜS OLDUĞU KIZI TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA VAR

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, hastaneye kaldırılan babasıyla ilgili konuştu. Tayfur, ''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun'' dedi.

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Ameliyata alınan Ferdi Tayfur\'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur\'dan açıklama var
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Gulen:
    ferdi bey ha. senin gibi evlat olmaz olsun 10 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adamın ölmesini bekliyor servete konmak için 7 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    Allah hayırlı evlatlar nasip etsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var - Son Dakika
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