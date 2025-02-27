Ferdi Tayfur'un Hatıraları - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Hatıraları

Saz ustası Mehmet Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanında bestelediği anılarıyla duygulandı.

27.02.2025 19:37
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Ferdi Tayfur şarkılarını bu dükkanda besteledi

Ferdi Tayfur ile olan hatıraları gözünde canlanınca duygularına hakim olamadı

ADANA - Adana'da saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar yıllar önce Ferdi Tayfur'un dükkanına geldiğinde bestelerini nasıl oluşturduğunu anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Merkez Seyhan İlçesi'nde saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar, Ferdi Tayfur'un yıllar önce dükkanına gelip şarkılarının birçoğunu burada bestelediğini, müzikle olan bağının burada canlandığını aktardı. Kaçar, Ferdi Tayfur'la olan hatıralarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. 60 yıldır saz yapımı ile ilgilenen Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanına gelip burada kendisinden saz istediğini belirterek "Ferdi Tayfur o zamanlar gariban genç bir çocuktu, gelirdi yanıma dükkanda saz çalarak şarkılarını söylerdi. Burada dört beş saat saz çalardı" diye konuştu.

'5-6 sene buraya gel git yaparak 4 beste yaptı'

Kaçar "5-6 sene böyle devam ederek burada 4 beste yaptı. Bestelerde genellikle eksikleri oluyordu biz burada düzeltiyorduk. O besteleri hazırlayana kadar 2-3 senesi geçti. Bana, geceleri kahveye gitmeyeyim sazım ile gece vaktimi geçirim diyerek kendisi için saz yapmamı istedi bende burada kendisine bir saz yaptım" ifadelerini kullandı.

'Adana çocuğuyum diyorsun ne işin var burada'

Kaçar "Senin burada ne işin var diye sordum. Adana çocuğuyum, yiğidim, cesurum diyorsunuz ama bu dükkandan dışarıya çıkamıyorsunuz anca bana çağırıp bağırıp anlatıyorsunuz. Erol'un kahvesine git orda bağırıp söylesen sana yeter diye söyler, takılırdım" diye söyledi.

'İlk şarkısını çıkaracağı zaman otobüste gelirken duydum çok duygulandım'

Kaçar "Günün birinde bestelediği şarkıları söylemeye gitmiş. Kır Çiçekleri, Akşam Güneşi, Yad Eller, Mapushane, bu şarkıları bestelemişti. Bir gün otobüste gelirken Akşam Güneş'inin müziğini duydum, eyvah bu şarkıyı söylemiş dedim. Yanıma gelerek abi nasıl durumlar diye sordu, bende valla kimse seni tutamaz artık dedim" diye konuştu.

'Ferdi Tayfur ile ilgili olan her şey beni çok duygulandırıyor'

Kaçar "Dükkana gelirdi birlikte saz çalardık, bestelediği parçaları incelerdik. Vefatı beni çok etkiledi. Ferdi ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum beni çok duygulandırıyor. Kendisini çok severdim, çok ağırbaşlı, temiz, çok terbiyeli bir insandı. Şarkılarını dinleyemiyorum, dinlediğimde çok duygulanıyorum" diye söyledi.

Kaçar son olarak Ferdi Tayfur'un halk tarafından çok sevilmesinin nedenlerinden bahsederek "Gariban hali vardı, halini şarkılarında çok iyi yansıtırdı, halk da bu yüzden kendisini çok sevdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un Hatıraları - Son Dakika

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