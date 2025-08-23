Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı

Haberin Videosunu İzleyin
Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı
23.08.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı
Haber Videosu

Eskihisar seferini yapan feribotta bulunan S.K. isimli kadın, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ardından suya atlayan bir yolcu ise can simidiyle kadını kurtardı. Olay anı bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'dan Eskihisar seferine yapmak üzere saat 19.00 sıralarında hareket eden feribotta intihar girişimi yaşandı.

CAN SİMİDİYLE KURTARILDI

İddiaya göre S.K. (35) isimli kadın, diğer yolcuların gözü önünde feribotta denize atladı. Kadının atladığını fark eden bir yolcu ise hemen arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan kadın ile diğer yolcu sudan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

O ANLAR TELEFONDA

Ekipler tarafından karaya çıkartılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Büyük sürpriz Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe’ye değil Büyük sürpriz! Kerem Aktürkoğlu resmi imzayı atacak ancak Fenerbahçe'ye değil
Freni boşalan tır, iş yerine daldı 3 kişi yaralandı Freni boşalan tır, iş yerine daldı! 3 kişi yaralandı
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Mehmet Yılmaz Ak’tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız
Silahlı saldırı sonrası Çakal’dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde Silahlı saldırı sonrası Çakal'dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı
Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker’in avukatı üstlendi Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

07:58
TSK düğmeye bastı Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
08:54
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2025 10:16:29. #7.13#
SON DAKİKA: Feribotta can pazarı! Genç kadın atladı, yolcu kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.