Ferruh Sünger\'in \'Taşlardaki Nakışlarla İstanbul\' Sergisi İTO Yeni Camii Hünkar Kasrı\'nda Açıldı

Sanatçı Ferruh Sünger'in "Taşlardaki Nakışlarla İstanbul" kara kalem sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.
Sergi açılışına İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu ve İTO meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hazıroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sanatı ve sanatçıyı desteklemekten, sanata özgün bakış açılarıyla değer katmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kültürel mirasımızı yarınlara taşımak amacıyla sanat etkinliklerimizi Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda gerçekleştirmeye, geçmişten aldığımız ilhamla sanatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.
"Nakışların aksını yakından görme fırsatı bulacağız"
Ferruh Sünger'in nakışlar üzerinde çalışan bir sanatçı olduğuna işaret eden Hazıroğlu, "'Taşlardaki Nakışlarla İstanbul' adlı sergimizde nakışların sebillere, cami şerefelerine, mezar taşlarına, hanlara ve saraylara nasıl aksettiğini yakından görme fırsatı bulacağız." diye konuştu.
Sanatçının bu güzel motif ve nakışları, kara kalem sanatıyla birleştirerek farklı ve özgün bir bakış açısını sunduğuna işaret eden Hazıroğlu, "39 karakalem eserin yer aldığı bu kıymetli sergiyi beğeneceğinizi ve takdir edeceğinizi umuyorum." ifadesini kullandı.
Hazıroğlu ayrıca, çoğunluğu kadın ve çocuk olan Filistinlilerin bir evrensel hak olan yaşama haklarının ellerinden alındığını, İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesini temenni ettiğini kaydetti.
"İstanbul'un tarihi yerleri kara kalem sanatıyla birleşti"
Sanatçı Ferruh Sünger ise tarihi yerlerini gezdiği İstanbul'u kara kalem sanatıyla birleştirerek taş işlemeciliğinin ve süsleme sanatının sanatseverlerle buluşmasına vesile olmak için böyle bir çalışma içerisine girdiğini söyledi.
Serginin yorucu bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını aktaran Sünger, "Bu sergide temel olarak kültürümüzü sanatseverlerle buluşturmaya, kültürümüzün bir parçası olan süsleme sanatıyla tanıştırmaya gayret gösterdim ve bunda da kara kalem sanatını kullandım." şeklinde konuştu.
Eserlerin hazırlanmasında kullanılan kalem, fırça ve araçların da izlenime sunulduğu, 39 eserin yer aldığı sergi 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
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