Fethiye\'de 33 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli teknede 2 göçmen kaçakçısı ile 2'si çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün akşam üzeri yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları kontrolde, tekne içerisinde 2'si çocuk toplam 33 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin uyrukları, 13 Yemen, 12 Filistin, 4 Suriye, 2 Mısır, 1 Irak ve 1 İran olduğu tespit edilerek kıyıya çıkartıldı. Kaçak göçmenler, kıyıdaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelileri ise gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.