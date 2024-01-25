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Fethiye'de Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Fethiye'de Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 6 Gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan 19 cep telefonu, sim kart, bilgisayar, flash bellek ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir şüpheli de yakalandı.

Fethiye\'de Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 6 Gözaltı
25.01.2024 - 13:41,  Güncelleme: 13:56
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullandığı değerlendirilen çeşitli markalarda 19 cep telefonu ve çok sayıda sim kart, bilgisayar ve flash bellek, uyuşturucu madde olarak kullanılan reçete ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin birinin nitelikli dolandırıcılık suçundan 26 aranma kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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