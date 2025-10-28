Fethiye'de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi - Son Dakika
Fethiye'de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi

28.10.2025 20:16
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı. İlginç görünümleriyle kent semalarında adeta görsel bir şölen oluşturan bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Muğla semalarında nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi.

KISA SÜREDE İLGİ ODAĞI OLDU

Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı. İlginç görünümleriyle dikkat çeken bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde beliren pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Mammatus Bulutları, adını Latince "Mamma" yani göğüs kelimesinden alıyor ve alt kısımlarındaki sarkık yapılarla tanınıyor. Genellikle gök gürültülü fırtınalar sonrası ortaya çıkan bu bulut türü, atmosferdeki yoğun nem ve sıcaklık farkları nedeniyle oluşur. Şiddetli hava koşullarının ardından görülme olasılıkları daha yüksek. Bu tür bulutlar, özellikle gün batımı ışıklarıyla birleştiğinde olağanüstü renk geçişleriyle gökyüzünde adeta tablo gibi manzaralar oluşturuyor

Kaynak: AA

Hava Durumu, Fethiye, Güncel, Yaşam, Şölen, Son Dakika

