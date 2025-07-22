Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
N.G.E'nin kullandığı 48 ARM 144 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Döndü Eğri'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada, ağır yaralanan ve yaşı öğrenilemeyen çocuk Erdem Mustafa Eğri ile otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Erdem Mustafa, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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