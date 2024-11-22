MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanda 1 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki ormanda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaştı. 20 Kasım günü ormana düzenlenen operasyonda 4 parça halinde 1 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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