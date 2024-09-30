Fetih ve Hamas Kahire\'de Görüşecek

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Fetih Hareketi, heyetlerinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gerçekleştirdiği "soykırım savaşını" ve Filistin uzlaşısını sağlamayı görüşmek üzere çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas liderleriyle görüşeceğini duyurdu.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, hareketin Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh'tan oluşan heyetin çarşamba günü Kahire'ye gideceği belirtildi.

Heyetin "Hamas liderleriyle Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının gölgesinde Filistin'in durumunu ve Filistin halkına yardım sağlamanın yollarını görüşeceği" kaydedilen açıklamada, Fetih ile Hamas'ın, Filistin bölünmesine son vermenin ve ulusal uzlaşmayı sağlamanın yollarını da ele alacağı aktarıldı.

Hamas ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinli öldü, 96 bin 359 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.