FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'den yeni ifade! Özgür Özel'i hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'den yeni ifade! Özgür Özel'i hedef aldı

FETÖ itirafçısı Enis Uludemir\'den yeni ifade! Özgür Özel\'i hedef aldı
02.06.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay ifade verdiği ortaya çıkan tanık Enis Uludemir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Uludemir, ifadesinde FETÖ bağlantısı, para trafiği, seçim desteği ve kendisine yönelik baskı girişimlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıkan tanık Enis Uludemir'in beyanlarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik çeşitli iddialar yer aldığı ileri sürüldü.

İFADEDE FETÖ LİSTESİ İDDİASI

İddiaya göre Manisa’da iş insanı olarak faaliyet gösterdiğini belirten tanık Enis Uludemir, geçmişte FETÖ yapılanması içinde aktif rol aldığını ve örgütün siyasi planlamalarına doğrudan tanıklık ettiğini anlattı. Tanık, 2008 yılında hazırlandığını iddia ettiği bir listede Özgür Özel'in adının "eczacı" notuyla yer aldığını ve bu kaydı kendisinin oluşturduğunu ileri sürdü. Hazırlanan listenin örgütün yurt dışı yapılanmasına iletildiği öne sürüldü.

SEÇİM DESTEĞİ VE ÜYE YAPILANMASI İDDİASI

Uludemir, ifadesinde FETÖ'nün geçmiş seçim süreçlerinde Özgür Özel'e destek verdiğini iddia etti. Tanık ayrıca, daha önce kamuoyuna yansıyan bazı üye çalışmalarının örgüt tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

Aynı süreçte kamuoyunu yönlendirmeye yönelik propaganda faaliyetlerinin de organize edildiği iddialar arasında yer aldı.

MUSTAFA ÖZCAN VE PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Tanık Uludemir, Özgür Özel’in seçim sonrası açıkladığı “250 kişilik üye kazandırdık” sözlerini hatırlatarak, bu isimlerin FETÖ’nün yönlendirmesiyle belirlenen kişiler olduğunu iddia etti. Bu kişiler arasında daha sonra örgüt üyeliğinden yargılanan isimlerin bulunduğunu söyledi.

Tanık ifadesinde, yurt dışında örgüt bağlantılı kaynaklardan edindiğini ifade ettiği bilgilere göre; Fetullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan'ın Avrupa yapılanmasını yönettiğini ve bu süreçte Özgür Özel arasında temas bulunduğunu ileri sürdü. Uludemir, Almanya'da gerçekleştiğini iddia ettiği bir görüşmede para aktarımı yapıldığı yönünde duyum aldığını öne sürdü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN BASKI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Uludemir, daha önce verdiği ifadeler nedeniyle bazı kişilerin kendisine ulaştığını iddia etti. Tanık, ifadesini değiştirmesi karşılığında 2,5 milyon TL para ve iş imkanı teklif edildiğini, bunu kabul etmemesi üzerine tehdit edildiğini öne sürdü.

"BAVULLARLA PARA GETİRİLDİ" İDDİASI

Tanık, seçim çalışmaları kapsamında kullanıldığı söylenen iki bavul dolusu paranın bir görüşme sırasında getirildiğini de iddia etti. 

Soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülen tüm beyanlar tanık anlatımlarından oluşurken, söz konusu iddialar hakkında yargı makamları tarafından verilmiş kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İddiaların soruşturma sürecinde değerlendirileceği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'den yeni ifade! Özgür Özel'i hedef aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza
Odegaard’ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti Odegaard'ın taraftarlara fırlattığı top hiç olmaması gereken kişiye isabet etti
50 bin TL’lik konser fiyaskosu yargıya taşındı: Travis Scott hakkında suç duyusunda bulunuldu 50 bin TL’lik konser fiyaskosu yargıya taşındı: Travis Scott hakkında suç duyusunda bulunuldu
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor

14:10
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:27:44. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'den yeni ifade! Özgür Özel'i hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.