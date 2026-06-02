FETÖ itirafçısı Enis Uludemir\'den yeni ifade! Özgür Özel\'i hedef aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay yeni bir ifade verdiği ortaya çıkan tanık Enis Uludemir'in beyanlarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik çeşitli iddialar yer aldığı ileri sürüldü.

İFADEDE FETÖ LİSTESİ İDDİASI

İddiaya göre Manisa’da iş insanı olarak faaliyet gösterdiğini belirten tanık Enis Uludemir, geçmişte FETÖ yapılanması içinde aktif rol aldığını ve örgütün siyasi planlamalarına doğrudan tanıklık ettiğini anlattı. Tanık, 2008 yılında hazırlandığını iddia ettiği bir listede Özgür Özel'in adının "eczacı" notuyla yer aldığını ve bu kaydı kendisinin oluşturduğunu ileri sürdü. Hazırlanan listenin örgütün yurt dışı yapılanmasına iletildiği öne sürüldü.

SEÇİM DESTEĞİ VE ÜYE YAPILANMASI İDDİASI

Uludemir, ifadesinde FETÖ'nün geçmiş seçim süreçlerinde Özgür Özel'e destek verdiğini iddia etti. Tanık ayrıca, daha önce kamuoyuna yansıyan bazı üye çalışmalarının örgüt tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

Aynı süreçte kamuoyunu yönlendirmeye yönelik propaganda faaliyetlerinin de organize edildiği iddialar arasında yer aldı.

MUSTAFA ÖZCAN VE PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Tanık Uludemir, Özgür Özel’in seçim sonrası açıkladığı “250 kişilik üye kazandırdık” sözlerini hatırlatarak, bu isimlerin FETÖ’nün yönlendirmesiyle belirlenen kişiler olduğunu iddia etti. Bu kişiler arasında daha sonra örgüt üyeliğinden yargılanan isimlerin bulunduğunu söyledi.

Tanık ifadesinde, yurt dışında örgüt bağlantılı kaynaklardan edindiğini ifade ettiği bilgilere göre; Fetullah Gülen sonrası örgütün başına geçtiği iddia edilen Mustafa Özcan'ın Avrupa yapılanmasını yönettiğini ve bu süreçte Özgür Özel arasında temas bulunduğunu ileri sürdü. Uludemir, Almanya'da gerçekleştiğini iddia ettiği bir görüşmede para aktarımı yapıldığı yönünde duyum aldığını öne sürdü.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN BASKI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Uludemir, daha önce verdiği ifadeler nedeniyle bazı kişilerin kendisine ulaştığını iddia etti. Tanık, ifadesini değiştirmesi karşılığında 2,5 milyon TL para ve iş imkanı teklif edildiğini, bunu kabul etmemesi üzerine tehdit edildiğini öne sürdü.

"BAVULLARLA PARA GETİRİLDİ" İDDİASI

Tanık, seçim çalışmaları kapsamında kullanıldığı söylenen iki bavul dolusu paranın bir görüşme sırasında getirildiğini de iddia etti.

Soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülen tüm beyanlar tanık anlatımlarından oluşurken, söz konusu iddialar hakkında yargı makamları tarafından verilmiş kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İddiaların soruşturma sürecinde değerlendirileceği belirtiliyor.