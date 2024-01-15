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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu başlarken, 3 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika