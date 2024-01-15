 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik 9 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verilen operasyon kapsamında, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, 3 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
15.01.2024 - 10:00,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol
KONYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu başlarken, 3 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Konya, TSK, Yakalama, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika


10:45
Dolar/TL 30,1000 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 30,1000 seviyesinden işlem görüyor
10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Son Dakika
10:45 Dolar/TL 30,1000 seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 10:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement