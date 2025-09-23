FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı - Son Dakika
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

FETÖ\'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı
23.09.2025 11:49
Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert, saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu saptanan Sert, tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert'in yakalanması için çalışma başlattı.

"BYLOCK" KULLANICISI OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler, hakkında 6 yıl önce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert'in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Sert'in, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Sert'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı
