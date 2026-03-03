Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı

Kara Kuvvetleri\'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı
03.03.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

"MAHREM İMAMLARIYLA" HABERLEŞMİŞLER

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i görevde subay, 5'i görevde astsubay, 2'si daha önce görevinden ilişiği kesilmiş asker öğrenci, 9'u daha önce görevinden ilişiği kesilmiş ya da emekli asker ve 1'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alınırken, 3'ü hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, 4'ünün ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı - Son Dakika

Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:11:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.