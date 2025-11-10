Fevzi Konaç'ın Atatürk'ü Hedef Alan İfadeleri Tepki Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fevzi Konaç'ın Atatürk'ü Hedef Alan İfadeleri Tepki Çekti

10.11.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü 'dayatma' olarak nitelendirdi. Bu ifadeleri üzerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Konaç'ı provokasyonla suçlayarak Atatürk'e yapılan eleştirilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuma olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Eski Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, dün Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü "dayatma" olarak niteledi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Konaç'ın paylaşımına ilişkin, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açık bir provokasyondur. Bu ülkenin kurucu liderine dil uzatmak, fikir beyanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumaktır" dedi.

Bir dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın danışmanlığını da yapan eski Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, dün Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün "dayatma" olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazılarından oluşturulan ve manevi kızı Afet İnan tarafından kitaplaştırılan "Medeni Bilgiler" kitabından yaptığı alıntılarla Atatürk'ü din üzerinden hedef aldı.

Kocaeli ve Bartın Valiliklerini de 10 Kasım'da Atatürk için mevlid okutulması kararını da eleştiren Konaç, "Ey Valilik... 100 yıldır bu topraklarda bir türlü üzerinde ittifak edilmeyen bir konuda talimatla ibadet yaptırmak senin işin midir" dedi.

Konaç, sosyal medya hesabındaki yazısından sonra kendisine gelen tepkilere şu yanıtı verdi:

"Vay arkadaş!! Ne zaman Atatürk'ün yaşarken din/dinler hakkında kendi eliyle kaleme aldığı görüşlerini ortaya koyan bir yazı yazsam... Ne zaman 10 Kasım dayatmalarına karşı çıkan bir fikir ortaya koysam, bir kesim çıldırmışçasına saldırıya geçiyor...İnsanlar sizin gibi düşünmek zorunda mı? Sizin inandığınız gibi inanmak ve bakmak zorunda mı? Varlığını Allah'tan başkasına bağlamak zorunda mı? Sizin dayatmalarınıza katlanmak zorunda mı? Fikrimi beğenmiyorsanız aksini ispat eden veya benim gibi düşünmediğinizi ortaya koyan beyanlarda bulunmak yerine beni geçmişte ifade ettiğim fikirlerimle veya o zamana ait görüşlerimle yargılamaya çalışmak... çamur atmaya uğraşmak sizin savunduğunuz fikirleri temize çıkarmaz... varsa karşı fikrinizi ve doğrularınızı ortaya koyun insanlar istifade etsin... veya düşün yakamızdan. Şimdilik edebimle bu kadar yazıyorum... Demişler ya dinime küfreden ve çamur atmaya çalışanlar müselman olsa bari. Basit bir fikre ve eleştiriye tahammülsüzce çıldırırken... Allah'a ve Peygambere küfredilse gıkınız çıkmaz namertler"

"Bu ülkenin kurucu liderine dil uzatmak, fikir beyanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumaktır"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konaç'a tepki gösterdi. Genç, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açık bir provokasyondur. Bu ülkenin kurucu liderine dil uzatmak, fikir beyanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken hala Atatürk'ü tartışmaya açan, toplumu kutuplaştıran bu anlayış artık tarihin çöplüğüne aittir. Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen, yokluk içindeki bir milleti ayağa kaldıran, ulusal egemenliği tesis eden Atatürk'e hakaret eden biri, bu ülkenin hiçbir makamında, hiçbir sıfatla yer alamaz" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Milletvekili, Aşkın Genç, 10 Kasım, Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fevzi Konaç'ın Atatürk'ü Hedef Alan İfadeleri Tepki Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm seyir halindeyken geldi İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi Ölüm seyir halindeyken geldi! İETT şoförü kalp krizi geçirdi, otobüs ağaca çarparak durabildi
Ressama büyük şok Antalya’da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti Ressama büyük şok! Antalya'da sergi açtı, 120 eserinin bulunduğu dosyayı kaybetti
Trump’ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi Yıkım gücü Hiroşima’nın 10 katı Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı
Yılmaz Tunç: Dilovası’ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor Yılmaz Tunç: Dilovası'ndaki yangına ilişkin bilirkişi heyetinin çalışmaları sürüyor
Galatasaray’a kötü haber Yıldız isim sakatlandı Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:29
İslam Memiş’ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin: 2026 yılında...
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
13:59
Giresun’un Bulancak ilçesinde siren çalmadı Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı
13:04
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar
Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 15:27:43. #7.12#
SON DAKİKA: Fevzi Konaç'ın Atatürk'ü Hedef Alan İfadeleri Tepki Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.