Fidan, Balkan zirvesinde bölgesel istikrar mesajı verecek - Son Dakika
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Fidan, Balkan zirvesinde bölgesel istikrar mesajı verecek

09.06.2026 13:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan, Balkanlar'ın stratejik önemini vurgulayıp bölgesel iş birliği, bağlantısallık ve barış çağrısı yapacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan hitabında, Balkanlar'ın yalnızca bölgesel değil, daha geniş coğrafyanın istikrar ve güvenliği bakımından da stratejik önemde olduğuna dikkati çekecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bulgaristan Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen "İstikrarlı, Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bölgesel Birliğin Güçlendirilmesi-30 Yıllık Ortaklık ve İlerleme Üzerine Yansımalar" temasıyla düzenlenecek toplantıya, GDAÜ katılımcısı 13 ülkeden Devlet ve Hükümet Başkanları ile Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, GDAÜ'nün operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri katılacak. Zirve kapsamında bir Zirve Bildirisi'nin kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Fidan Zirve'de yapacağı hitapta, Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde Balkanlar'da iş birliğinin artırılmasını desteklediğini, bu düşünceyle, bölgesel diyaloğun başlıca platformlarından biri olan ve kurucu üyesi bulunduğu GDAÜ'ye özel önem verdiğini belirtecek.

Balkanlar'ın yalnızca bölgesel değil, daha geniş coğrafyanın istikrar ve güvenliği bakımından da stratejik önemde olduğuna, bu nedenle iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin ortak bir sorumluluk teşkil ettiğine dikkati çekecek Fidan, Türkiye'nin Balkan Barış Platformu'nun kurulmasına da aynı anlayışla öncülük ettiğini vurgulayacak. Fidan, bölgenin ayrışmaların değil, ortak geleceğin şekillendiği bir kalkınma havzası haline gelmesiyle ekonomik ve stratejik potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilebileceğini kaydedecek. Fidan ayrıca bağlantısallığın, ulaştırma ve enerji ağlarının geliştirilmesinin bölgesel entegrasyonu derinleştirerek ekonomik büyümeye ve refaha katkı sağlayacağına işaret edecek.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİN İLERLETİLMESİNİN HERKESİN MENFAATİNE OLDUĞU BELİRTİLECEK

Bakan Fidan konuşmasında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla bir an evvel sona ermesi için tüm diplomatik süreç ve çabaları desteklemeye devam ettiğine vurgu yapacak. İran ile ABD arasında süren görüşmelerin kesintiye uğramadan ilerletilmesinin ve gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesinin herkesin menfaatine olduğunu dile getirecek Fidan, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği anlayışıyla hareket ederek, söz konusu savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesini teminen mevcut sürece katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade edecek.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sürdürdüğü işgal ve ilhak politikalarıyla Orta Doğu'da kalıcı istikrarsızlık ve çatışma ortamı yaratmayı amaçladığına işaret edecek Fidan, İsrail'in bu hukuksuz eylemlerinin, uluslararası toplumun barış ve adalet temelindeki ortak sorumluluklarını bir kez daha hatırlattığını, uluslararası hukukun ve insani değerlerin istisnasız şekilde korunması gerektiğini belirtecek.

Kaynak: ANKA

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