Fidan, D-8 Zirvesinde İsrail'e Karşı Çıkacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Teşkilatı Zirvesi kapsamında yarın Kahire'de yapılacak D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak. Fidan, toplantıda İsrail'in Filistin'deki soykırım içeren saldırıları ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak. Gazze ve diğer bölgesel konuların gündemde olacağı toplantıda D-8 Teşkilatı'nın ilerleme raporu, bir sonraki Genel Sekreter adaylığının kabulü, D-8 Sekretaryası'nın bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11. Zirvesi'ne hazırlık gibi konular ele alınacak.

Fidan, toplantıda İsrail'in Filistin'deki soykırım içeren saldırıları ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurması için çağrıda bulunacak. Acil ateşkesin sağlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak iki devletli çözümün uygulanması çabalarının önemine işaret edecek olan Bakan Fidan, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşmasının ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılmasının önemine dikkati çekecek.

İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının tüm seviyelerde arttırılarak sürdürülmesini vurgulayacak olan Fidan, D-8 üyeleri arasındaki eş güdüm ve iş birliğinin artırılmasının önemini ifade edecek. Bakan Fidan, bu kapsamda tüm üyelerin onayladığı Tercihli Ticaret Anlaşması'nın tam uygulanmasının önemine değinecek ve Haziran'da Gazze'ye yönelik İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliği yapılan D-8 Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın bölgesel çabalara katkı sağladığını ve Gazze ile Lübnan'ın yeniden imarı için uluslararası desteğin önemini belirtecek.

D-8'in son Dışişleri Bakanları Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde "Gazze'deki durum" başlığıyla olağanüstü olarak düzenlenmişti. Toplantıda Gazze'de derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasının talep edildiği bir Ortak Bildiri kabul edilmişti.