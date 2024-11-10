Fidan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika
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Fidan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 52 ülkeden destek alarak İsrail'e silah transferini durdurmak için çağrıda bulundu.

10.11.2024 15:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e silah ve mühimmat transferinin durdurulması için aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldıklarını belirterek, "Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Filistin meselesine ilişkin hitapta bulundu.

Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için de birlik içinde hareket edilmesi ve çağrılara kulak veren ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu aktaran Fidan, aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade ettiğini aktardı.

Fidan, bu durumun sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesi olduğuna dikkati çekerek, bu konularda tek bir sesle konuşulması ama bunun sadece sözde değil, eylemde de olması gerektiğini bildirdi.

"İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz"

Eksik olanın Filistin davası için kararlılık ya da ahlaki zemin değil, zorlayıcı eylemler olduğuna değinen Fidan, akan kanın durdurulması ve "yaklaşmakta olan bölgesel savaşı önlemek için" alınabilecek somut tedbirler olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, bir avuç ülkenin İsrail'in bu savaşı sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz. Türkiye olarak, İsrail'e silah transferinin durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir girişim başlattık. Aralarında BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldık. Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ticareti durdurmak ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine devam eden soykırım davasına müdahil olmak gibi başka araçlar da olduğunu belirten Fidan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek için bir kampanya başlatılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı - Son Dakika

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