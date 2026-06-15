Fidan'dan Rusya'ya kritik ziyaret - Son Dakika
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Fidan'dan Rusya'ya kritik ziyaret

15.06.2026 13:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Putin ve Lavrov ile görüşecek Fidan, Ukrayna barışı, Karadeniz güvenliği, Suriye, Gazze ve Ermenistan-Azerbaycan sürecini ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve Rus mevkidaşı Lavrov başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Moskova temaslarında Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Görüşmelerde Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceğini yinelemesi ve Türkiye'nin, 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Karadeniz'deki son gelişmelerin de gündemde olacağı ziyaret kapsamında Fidan'ın, bölgede artan gerilimin küresel güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkati çekmesi ve Türkiye'nin seyrüsefer güvenliği ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak bir ateşkes önerisinin halen masada olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Kaynaklara göre Fidan ayrıca, Türkiye'nin ABD ile İran arasında kalıcı bir barışın tesis edilmesini desteklediğini dile getirecek, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemine işaret edecek. Fidan'ın ayrıca Suriye'de istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun Şam yönetimine desteğini sürdürmesinin gerekliliğini de vurgulaması bekleniyor.

Görüşmelerde Gazze'deki durumun da ele alınacağı belirtilirken, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarının bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği yönündeki tutumunun aktarılması öngörülüyor. Fidan İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'da yasadışı yerleşimleri genişleten adımlarının ve Lübnan'daki işgalinin engellenmesi gerektiğinin altını çizecek.

Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine desteğini yinelemesi ve Güney Kafkasya'da sağlanacak kalıcı barışın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın çıkarına olacağını ifade etmesi bekleniyor.

Moskova ziyareti kapsamında Fidan'ın Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 49,08 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6,9 milyonu aşarken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün bu yıl içinde faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki son görüşme, 18 Nisan 2026'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirildi. Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini ise 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de en son 12 Aralık 2025'te Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fidan'dan Rusya'ya kritik ziyaret - Son Dakika

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