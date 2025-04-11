Fidan: İki Devletli Çözüm Barışın Anahtarı - Son Dakika
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Fidan: İki Devletli Çözüm Barışın Anahtarı

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Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Filistin-İsrail ihtilafında iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

11.04.2025 15:20
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(ANTALYA)  -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir... İki devletli çözüm İsrailin güvenliğinin de garantisi olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla düzenlenen İİT ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelere Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Endonezya dışişleri bakanları ve İİT ve Arap Ligi genel sekreterleri, BAE, Çin, Rusya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Nijerya ve AB'den temsilciler katıldı. Kendilerine ve heyetlerine bir kez daha Antalya'ya hoşgeldiniz diyorum.

Bugün yaptığımız toplantılarda, Gazze'deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldık. İsrail'in giderek artan saldırganlığının bölgesel dzeydeki sonuçlarını değerlendirdik. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştük.

İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişi bir an önce sağlanmalıdır. Filistinlileri anavatanlarını terketmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve başkenti doğu kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz.

Filistin'de yaşanan zulüm, uluslararası hukuka ve evrensel değerlere de zarar vermektedir. İsrail'in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terketmediler. İki devletli çözüm İsrailin güvenliğinin de garantisi olacaktır. İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz."

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Kaynak: ANKA

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