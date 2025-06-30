Fidan: İran-İsrail Mutabakatı Kalıcı Barış Hedefi - Son Dakika
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Fidan: İran-İsrail Mutabakatı Kalıcı Barış Hedefi

30.06.2025 15:38
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Dışişleri Bakanı Fidan, İran-İsrail mutabakatının devamı ve Gazze'deki ateşkes için işbirliği vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İran ile İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi, şu andaki en büyük stratejik hedeflerimizden biri." dedi.

Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve İngiltere'nin, aynı konuda birçok stratejik hedefi paylaşan iki stratejik ortak olduğunu ifade eden Fidan, "Avrupa Birliği ülkesi olmayan ama Avrupa'yla güçlü bağları bulunan iki NATO üyesi ülkeyiz." dedi.

Fidan, ekonomi, savunma ve teknolojik işbirliği gibi birçok alanda iki ülke arasında yoğun işbirliği trafiğinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Dış ticaret hacmimiz, halihazırda 30 milyar (dolar) hedefine doğru yaklaşmakta. Bu, gerçekten bizim son yıllarda büyük bir ısrarla takip ettiğimiz hedef." diye konuştu.

Her iki ülkenin son yıllarda bu konu üzerinde çok emek harcadığını dile getiren Fidan, ticaret ve yatırım alanında çok daha büyük fırsatların bulunduğuna ve bunun daha da ileri taşınması için Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğine işaret etti.

"Savunma sanayindeki işbirliğimiz fevkalade iyi gidiyor"

Fidan, bu konuda yürütülen çalışmaların olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayindeki işbirliğimiz fevkalade iyi gidiyor. Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar, bu konuda firmalarımız, ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar." diye konuştu.

Dış politika alanında özellikle Gazze, Suriye, İran, Irak, Rusya- Ukrayna Savaşı konularında iki ülkenin de görüşlerinin hemen hemen örtüştüğünü belirten Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin her iki tarafta da desteklendiğini kaydetti.

Fidan, "İran ile İsrail arasında varılmış olan mutabakatın devam etmesi ve ateşkesin ihlal edilmemesi ve kalıcı bir barışa dönülmesi, şu andaki en büyük stratejik hedeflerimizden biri. Diğer taraftan, Gazze'deki trajedinin bir an evvel son bularak bir ateşkes anlaşmasının imzalanması ve iki devletli çözüm temelinde de bu sorunun çözülmesi bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması dolayısıyla mevkidaşına teşekkür ettiğini aktaran Fidan, "Kendileri de yakında Suriye'ye gideceklerini söylediler. Bu, gerçekten bizim için önemli bir işbirliği alanı. Suriye'deki istikrar, Suriye'deki güvenlik hem bölgeye hem küresel anlamda hepimize hizmeti dokunacak bir husus. Bu konuda da beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan: İran-İsrail Mutabakatı Kalıcı Barış Hedefi - Son Dakika

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