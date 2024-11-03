Fidan: İsrail'e Silah Satışı Soykırıma Ortaklıktır - Son Dakika
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Fidan: İsrail'e Silah Satışı Soykırıma Ortaklıktır

Fidan: İsrail\'e Silah Satışı Soykırıma Ortaklıktır

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'e silah satışının soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini vurguladı.

03.11.2024 16:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'e silah satmanın, soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız." dedi.

Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ortak basın toplantısında konuştu.

Konferans vesilesiyle yapılan temaslarda, başta Orta Doğu olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını söyleyen Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin sadece Orta Doğu ülkeleri için değil, küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline geldiğini belirtti.

" Gazze'de soykırım var. Her türlü yöntemle buna devam eden Netanyahu'nun niyeti iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullanan Fidan, Netanyahu'nun savaşı başta Lübnan olmak üzere başka yerlere yaymak için çaba gösterdiğine dikkati çekti.

İsrail'in, uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine hep beraber engel olunması gerektiğine vurgu yapan Fidan, "Bildiğiniz üzere İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya Güney Afrika Cumhuriyeti öncülük etmişti. Afrika ülkelerinin, küresel vicdanın sesi haline gelmesi son derece önemlidir. Türkiye bu girişimi sonuna kadar desteklemektedir." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in diğer ülkelerden silah ve mühimmat temin edebildiği için bölgede terör estirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in silah ve mühimmat satın almasına engel olmamız lazım. Bu konudaki duyarlılığımızı her platformda sürekli gündeme getirmek zorundayız. İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız."

Bakan Fidan, bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan bir ortak mektup kaleme alındığını söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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