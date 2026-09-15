Fidan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki saldırıları ele aldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi, devam eden müzakere süreçleri ele alındı.