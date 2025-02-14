Fidan ve Abdulati\'den Filistin Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Üst düzey Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze ile ilgili son gelişmeler ele alındı.