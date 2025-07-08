Fidan ve Güler Pakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yarın Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler ile Pakistan'ı ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Fidan ve Güler'in, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilmesi; Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin "dost ve kardeş" Pakistan'la istisnai nitelikteki ikili siyasi ilişkilerini teyit ederek, ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtmesi öngörülüyor.

Siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğinin de iki ülke arasında itici güç olarak yoğun ve olumlu bir çerçevede ilerlediğini kaydedecek Fidan'ın, Şubat 2025'te İslamabad'daki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan (YDSK) bu yana yürütülen çalışmaların gözden geçirilerek 2026'da Türkiye'deki müteakip toplantının hazırlıklarının vakitlice yapılmasının önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye ve Pakistan'ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eşgüdüm ve işbirliği içinde sürdürmesinin gerekli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin mayıs ayında Pakistan'ın Hindistan'la yaşadığı gerginliğin yatışmasından memnuniyet duyduğuna atıfla bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik atılabilecek adımlara katkı sunmaya hazır olduğunu yinelemesi planlanıyor.

Değişen bölgesel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, güvenlik ve terörle mücadele alanında ikili işbirliğinin derinleştirilmesinin önem taşıdığına dikkati çekmesi öngörülüyor.

Fidan'ın Orta Doğu'da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini vurgulaması ve Afganistan'daki istikrarsızlığın, bölgenin güvenliği ve istikrarı için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtmesi de bekleniyor.

Bakan Fidan, Pakistan'a ilk resmi ziyaretini 18-20 Mayıs 2024'te yapmış, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile en son 21-22 Haziran'da tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da görüşmüştü.

Türkiye-Pakistan ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkiler 2009'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) olarak ihdas edilen, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) seviyesine yükseltilen mekanizmayla, en üst siyasi seviyede kurumsal bir yapıya kavuşturuldu.

Söz konusu mekanizma bünyesinde, sonuncusu 12-13 Şubat'ta İslamabad'da olmak üzere, yedi YDSK toplantısı düzenlendi. Bu YDSK toplantılarında toplam 100 metin imzalandı ve 7.YDSK kapsamında daha önce birçok alanda faal olan Ortak Çalışma Grupları, Ortak Daimi Komiteler olarak yeniden tesis edildi. 8. YDSK toplantısının 2026'da Türkiye'de düzenlenmesi bekleniyor.

Pakistan, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'ye destek veriyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar seviyesinde seyrederken, 2024'teki ticaret hacmi 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Toplam ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Pakistan'daki Türk yatırımlarının toplamı yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da toplam değeri yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaşan 72 projeye imza attı.

İki ülke arasında enerji ve kritik mineraller alanlarında yeni işbirliği yollarının geliştirilmesine yönelik girişimler mevcut.