Fikret Kuşkan, Esenler Film Festivali Jüri Başkanı - Son Dakika
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Fikret Kuşkan, Esenler Film Festivali Jüri Başkanı

Fikret Kuşkan, 5. Esenler Film Festivali'nin jüri başkanı oldu. Festival, 13-17 Aralık'ta gerçekleşecek.

25.11.2024 12:46
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Usta oyuncu Fikret Kuşkan, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali"nin jüri başkanı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası pek çok sinema profesyonelini İstanbul'da buluşturmaya hazırlanan festival, 13-17 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlk kez jüri koltuğuna oturacak sanatçı Fikret Kuşkan, kariyerine pek çok film, dizi ve çok sayıda ödül sığdırdı, kendine özgü tarzı ve başarılı oyunculuğuyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Sanatçı Kuşkan, moderatörlüğünü yönetmen ve yazar Prof. Dr. Cengis Asiltürk'ün üstleneceği, Ustalık Sınıfı'na da konuk olarak tecrübelerini paylaşacak.

Yurt içinden ve dışından birçok önemli sinemacıyı İstanbul'da buluşturacak festivalin kısa film yarışmasına 430, yapım destek yarışmasına ise 275 proje ile başvuru yapıldı.

Kısa filmlere verdiği nakdi ve ayni yapım destek ödülleri ile sektöre önemli katkılarda bulunan festivalde, sinema profesyonelleri buluşmaları, söyleşiler, film galaları, ustalık sınıfları gibi birçok etkinlik gerçekleşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fikret Kuşkan, Esenler Film Festivali Jüri Başkanı - Son Dakika

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